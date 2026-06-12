台灣男星赴中尋根！激喊祖先百年前「偷渡來台」被嗆爆

娛樂中心／楊佩怡報導

現年37歲的台灣藝人利晴天，模特兒出身的他，因在2015年出演網路劇《同樂會》中的Alex，以及出演綜藝節目《康熙來了》而打開知名度，不過2018年起便將事業重心轉往中國發展。長年深根在中國的他，近日卻突然在小紅書上發布「台灣人尋根」的影片，然而他卻稱從父親傳給他的家族族譜中，發現自己的祖先是清朝時期「偷渡」來台，引發大批台網狠酸：「你祖先千辛萬苦逃出中國，看到你現在這樣，絕對是氣到祖墳冒煙」。

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台灣男星赴中發展突拍尋根片！激喊祖先「清朝偷渡來台」遭嗆爆：祖輩都逃了還回去

台灣男星利晴天近日在社群公開稱要尋根，並表示祖先是從清朝「偷渡來台」。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

利晴天近日在小紅書發文表示，他父親發了家族的族譜給他，並透露他們家族是在「清朝的時候偷渡到台灣的，我是我們家第22代」。同時他也詢問網友們，「廣東省潮州府澄海縣，黃望溝番藝仔樹下在哪裡？有知道的朋友能不能評論區告訴我一下，我想回去尋找一下我的根在哪」。

台灣男星赴中發展突拍尋根片！激喊祖先「清朝偷渡來台」遭嗆爆：祖輩都逃了還回去

利晴天透露已尋到根，並表示會找時間去認祖歸宗。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

隨後，利晴天又再度發布影片更新最新消息，他激動高喊「終於找到我的根在哪裡了。你知道剛對上的那個時刻，我第一時間發給我的父親，我也很開心，大家都很開心，情緒有點複雜，你知道嗎？」。他透露目前官方已和他聯繫，這段時間他想去「認祖歸宗」，還表示有機會想把台灣的家人也帶回中國認祖。

台灣男星赴中發展突拍尋根片！激喊祖先「清朝偷渡來台」遭嗆爆：祖輩都逃了還回去

利晴天透露有機會也想把台灣家人接到中國認祖歸宗。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

消息曝光後，讓台灣網友看傻眼，紛紛怒批「真的不懂這些過氣老男怎麼動不動就找不到自己的根在哪？？？？？」、「台灣藝人開始中國腔的時候就知道他要圈中國人錢了」、「重點就是沒有人要回去當中國人」、「為什麼偷渡解釋對中國太失望才來台灣」、「祖先逃離中國，他偏要去尋根」、「你祖先千辛萬苦逃出中國，看到你現在這樣，絕對是氣到祖墳冒煙」、「請放棄健保謝謝」、「祖輩都逃來台灣了還回去 笑死」。

台灣男星赴中發展突拍尋根片！激喊祖先「清朝偷渡來台」遭嗆爆：祖輩都逃了還回去

台灣男星曬族譜在中國公開尋根。（圖／翻攝自利晴天小紅書）





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