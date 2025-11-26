台灣男籃今出征日本！「豪弟」林書緯首披中華隊戰袍

【記者廖柏璋／台北報導】世界盃籃球亞洲區資格賽開打，台灣將在28日首戰日本，今天一早中華男籃出發前往神戶，而12人名單也出爐，「豪弟」林書緯將首次為台灣打國際賽。

台灣男籃在今年8月的亞洲盃拿到第5名佳績，是13年來最佳名次，這次在出征世界盃資格賽，和日本、韓國和中國同組，要拿下前3名才能晉級下一輪賽事。

第一階段中華隊和日本打兩場，分別是28日作客日本，12月1在新莊主場迎戰日本。

籃協也公布了28日對日本的12人名單，分別是陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、謝宗融及高柏鎧。

