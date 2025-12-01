台灣男籃末節潰敗！7分差惜敗日本 世界盃資格賽吞2連敗
2027世界盃男籃亞洲區資格賽第一階段，中華隊12月1日在新北市新莊體育館，主場迎戰日本隊。由於前一場作客日本，以26分之差吞敗，回台後總教練圖齊變陣，拉上曾祥鈞先發收到效果，雙方拉鋸，力拚至最後，才以73比80不敵對手，收下二連敗。
「一直都有做好準備，教練給我先發責任，就是必須去馬上融入比賽的節奏，馬上調整自己，只是犯規沒有控制好，造成太多犯規。」曾祥鈞出賽21分鐘，貢獻5分、8籃板，可惜末節開打不久犯滿離場，他覺得確實執行教練其中一個要求鞏固好籃板，「但我自己表現還是不好，關鍵時刻沒有把握好。」
開局林庭謙連續投進兩記三分球，陳盈駿也補上外線，一波9比0攻勢，加上首節積極防守，團隊四次抄截，雖累積七次犯規，首節仍以22比17取得領先。
第二節中段高柏鎧禁區雙手暴扣，撞開日本隊名將渡邊雄太，現場球迷歡聲雷動，比分來到33比28，但隨後地主進攻陷入泥沼，被日本打出10比0攻勢，直到陳盈駿三分球入網才止血，上半場以36比42落後。
「這場我們有些部分做得很好，防守策略修正滿多，盡量做換防讓對手無法順暢發動進攻，我們盡力了，還是有些細節讓對手比較輕鬆得分。」陳盈駿得到14分、4籃板、3助攻與1抄截，但在最後關頭犯滿畢業。新台灣人高柏鎧也在比賽末段犯滿，繳出16分、17籃板與兩阻攻。
進入第三節，雙方戰況膠著，中華隊遲遲無法追近，中段一次進攻，盧峻翔快攻傳給高柏鎧空中接力單手戰斧扣籃，振奮士氣。
可惜第三節剩下兩分鐘時，高柏鎧與原修太兩度在中線肢體碰撞，直接被吹雙方犯規，隨後陳盈駿上前理解狀況，卻被吹判技術犯規。地主持續緊咬，仰賴罰球扳平比分。而末節開打不久，本役表現搶眼的曾祥鈞犯滿離場，頓時防守失衡，加上日本好手富樫勇樹掌控比賽節奏，一波16比4攻勢，拉開差距。
中華隊總教練圖齊為球隊表現感到驕傲，這場變陣後，四號位先發曾祥鈞表現很好，替補的譚傑龍和雷蒙恩也都很出色，「只是四號位對我們來說確實很棘手，我覺得球員做得很好，當然三分球命中率沒達到一定水準，但他們防守卡位很棒，所以這還不夠，我們確實需要一些微調，特別是在比賽關鍵時刻，相信拿出這樣心態，我們晉級之路就還在。」
盧峻翔砍下全隊最高19分，另有4籃板和2抄截，他覺得球隊修正很多錯誤，也做得不錯，但結果沒有贏球，所以還可以更好，「第一場發生很多不必要失誤，非常不應該，我自己正視問題，還有教練跟隊友鼓勵，勇敢去面對每個防守跟進攻，積極態度去面對，用這樣心態去影響團隊。總之就是做好自己吧，有做到自己表現，讓大家看到。」
陳盈駿認為從前一戰11月28日客場64比90大比分輸球，這中間兩天教練團花了很多時間研究，「限制對手流暢進攻，防守上面去修正，更多身體接觸、換防。
而且現場很多球迷給我們非常大的力量，我們打出應該有的水準，相信這場比賽球迷來得值得，從前一場大比分輸球到今天調整過來，大家全力以赴，感謝球迷到場。」這場新莊體育館將近滿座，6314位球迷力挺中華男籃。
從挫敗到重新站起，曾祥鈞覺得隊友彼此間溝通跟默契很重要，「前一場我們溝通比較沒有那麼好，這場在賽前有去調整，不管是溝通一些戰術和默契，都去調整得更好。」中華隊跟前一場相比防守輪轉變好，失誤也減少(19次變13次)，團隊籃板也從33個進步到45個，衝搶籃板的心態不輸對手。
