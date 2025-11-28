台灣男阿布達比轉機遭警帶走！今清晨獲釋 需暫待當地「等解除旅行禁令」原因曝光

陳姓夫妻阿布達比轉機，丈夫不明原因警察強制帶走，今清晨獲釋。（翻攝批踢踢）

雲林陳姓夫妻出國旅遊，中途轉機阿布達比時，丈夫不明原因遭多名警察帶走後失聯。我國時間今（28日）清晨丈夫陳姓男子已獲警方釋放，暫時安置於我國駐杜拜辦事處宿舍，但因碰上杜拜國定假日，暫無法解除旅行禁令。

陳男家屬本月26日在批踢踢（PTT）發文求助，表示父母23日從桃園機場起飛後，中途於阿布達比時，準備登機去伊斯坦堡時，丈夫陳男在空橋遭5名警察帶走，原因不明；妻子後被迫先去伊斯坦堡會合。

遇杜拜國定假日 陳男要多待幾天等解令

立委王定宇指出，外交部今說明，我國駐杜拜辦事處，當地時間今凌晨1:30分已接獲家屬致電，陳男已獲警方釋放，但由於11月29日至12月2日為杜拜國定假日，陳男仍須在12月3日回警局報到，辦理解除旅行禁令。

為何被捕？ 陳男也一頭霧水

陳男獲釋後，目前暫時安置於我駐杜拜辦事處宿舍，並提持續提供包括核發後續旅行文件等協助；由於陳男可自由行動，當事人也不知為何被捕，外交部強調會持續釐清原因，提供國人所需協助。

廣告 廣告

陳男妻子則說，今清晨6點許接獲丈夫傳來訊息，他已於凌晨1點許從警局獲釋，但因有沒護照、行李，向杜拜辦事處長求救，先住在由處長家；她還說，丈夫也不清楚遭帶走原因，對方也都沒跟他講是犯什麼罪。

更多鏡週刊報導

阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局

香港大火／宏福苑世紀惡火至少94死逾70傷！200多人仍失聯 大樓再度死灰復燃

香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦