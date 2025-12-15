台灣男雙一哥何承叡奪冠清水灣再現台灣光芒

台灣網球好手何承叡。（香港清水灣冠軍盃官網）

台灣男雙傳捷報！台灣網球好手何承叡昨(14)日在「2025 香港清水灣冠軍盃」（The Clearwater Bay Champions Cup）搭檔荷蘭選手佩爾（David Pel），連勝兩場摘下男雙冠軍，成為賽會創辦 18 屆以來、史上第 3 位奪冠的台灣選手。





何承叡／佩爾組合在準決賽先遭遇亂流，面對南韓與印度組合 Jisung Nam／Vijay Sundar Prashanth，一度以 4：6 失守首盤，但他們及時調整，在第二盤以 7：5 扳回一城，並在搶十以 10：4 強勢逆轉，驚險闖進冠軍戰。

決賽中，他們火力全開，對上澳、美組合 Matthew Christopher Romios／Ryan Seggerman 完全掌握比賽節奏，以 6：2、6：2 直落二輕鬆封王，展現頂尖默契與穩定度。





台灣上一次在清水灣冠軍盃奪冠已是 2011 年，由李欣翰／謝政鵬寫下紀錄。何承叡本季表現亮眼，單季拿下 ATP 挑戰賽雙打 8 座冠軍，世界排名更創下個人新高 69 名，此次再度捧盃，也為他的賽季畫下亮眼一筆。



