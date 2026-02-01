台灣留學生施暴？網路結識10多歲櫻花妹 不明原因衝突被逮
網路交友惹禍？一名32歲的台灣籍留學生日前在日本北海道札幌被警方逮捕，原因是他涉嫌毆打年僅10多歲的女網友，就在警方以現行犯將他帶回偵訊時，這名台籍男子說明兩人是社群軟體結識，而動手推人是為了保護自己並否認部分指控。
根據《札幌電視台》報導， 1日31日下午3時許，一名10多歲少女打電話報警，表示自己在札幌的一間酒店房間內受到暴力攻擊。警方到場後了解，施暴對象是一名32歲的台灣留學生，就居住在札幌，兩人透過社群媒體結識才約好要見面。
女子指控，施暴男子抓住自己的肩膀並動手推她，但男子否認犯行，聲稱因為自衛才出手推人，她才跌倒。不過警方當下以現行犯為由逮捕男子，目前正在釐清雙方衝突的原因與過程。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
