台灣留法學生遇詐騙增多 歹徒扮中國使館人員或公安

（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）駐法國台北代表處發現，近期台灣留學生反映接到詐騙電話的情況明顯增加，騙徒常冒充中國使領館或執法單位人員，趁人初到法國不熟悉環境之際企圖詐財，提醒學子提高警覺。

駐法代表處人員告訴中央社記者，數月來，留學生詢問或反映接到詐騙電話的案例明顯比往常多，至少已有20到30例，已引起注意。

這些騙徒使用中文，手法並不新鮮，推測普遍以華人為目標，並非針對台灣人，只是不少台灣民眾的個人資料流入騙徒手中，又在初到法國不熟悉環境的情況下降低戒心，遭歹徒的心理戰術矇騙。

駐法代表處根據留學生們反映的狀況，整理出騙徒的常見劇本：他們假冒中國駐法大使館人員等身分，用變造發話地點的來電顯示號碼撥電話或留言，聲稱當事人涉及盜刷信用卡、洗錢等不法行為，讓當事人產生焦慮恐懼心理。

騙徒手裡握有當事人的姓名、電話、住址等資料，要求提供護照影本等更多資訊，並定期回報行蹤，有時還須下載指定社交軟體或螢幕共享軟體，配合「視訊調查」。

視訊時，騙徒將背景布置成中國某地「公安局」，還穿著公安制服，以取信當事人。他們會以案件調查須保密為由，要求當事人簽署保密協議，切斷當事人與家屬等人的聯繫，防止當事人受到其他人勸阻。

接下來，騙徒常以「取保候審」或確保資金安全為由，誘導當事人將大筆金錢匯入指定帳戶，一旦匯款，騙徒即消聲匿跡。

在法國，常見詐騙劇本不只上述例子，有些歹徒也會利用租房廣告、收寄包裹信件、假罰單，或冒充海關、慈善組織、銀行、移民機關或電信公司人員來行騙。

駐法代表處人員說，這些騙徒擅玩心理戰術，利用一般人對公家機關權威的敬畏心態，有些人遭騙時間長達一兩個月。

駐法代表處提醒台灣民眾切勿輕信，接到這類電話應直接掛斷，萬一已被騙匯款，應迅速聯絡銀行並向警方報案。（編輯：謝怡璇）1150103