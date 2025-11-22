台灣當代人物論壇 產官學對話

2025台灣當代人物論壇在奇美博物館舉行。（市府提供）

記者黃文記∕仁德報導

由奇美醫療體系攜手人物誌的「二０二五台灣當代人物論壇」二十二日於奇美博物館召開，台南市長黃偉哲特別到場致意，接續由副市長葉澤山代表分享台南施政經驗，他表示，台南是一座幸福的城市，長期受到奇美體系的深耕與奉獻，特別是許文龍創辦人，不僅投入醫療服務，更創立奇美博物館，以文化與藝術療癒人心。

葉澤山指出，此次論壇首度移師台南舉辦，尤其今年適逢台南府城建城三百年的重要時刻，更具意義。他代表黃偉哲市長誠摯感謝所有參與者，期盼論壇為台南帶來更多啟發與力量。

今年的台灣當代人物論壇，以「智慧醫療大未來」、「護理與地方創生的共融」、「永續企盼」等三大主題展開對話，邀請總統府、衛福部、國家科學及技術委員會、台灣地方創生基金會等政府與公益單位代表，以及大亞集團、清心福全等產業領袖同台分享。

台南市政府長期投入智慧醫療、地方創生與永續發展，並已展現成效。市府表示，在智慧醫療方面，台南六十五歲以上老年人口突破三十六萬四千人，占總人口比例超過百分之二十，市府透過行動醫院全民健檢，引入人工智慧分析胸部Ｘ光片、預測骨質密度，並自動生成異常篩檢建議；奇美醫院亦運用ＡＩ推出「Ａ＋醫師」與「Ａ＋智能護理師」系統，協助醫師與護理師精準交班，確保病歷資訊完整。

今年三月動土的南科奇美醫院，未來將結合南科園區產業，共同推動醫療科技創新，利用數據分析、ＡＩ診斷及遠距醫療等技術，提升醫療服務品質與效率。

在地方創生方面，市府強調，不僅要吸引人口回流，更要讓人「願意留下」。市府透過地方創生專案辦公室，協助地方打造高齡友善、青年共創的宜居社區。例如柳營酪農與官田菱角等特色農業，在青年團隊協助下成功轉型為品牌型地方產業；下營區地方創生計畫今年也通過行政院審查，將從農業、文化與生態三軸推動青年返鄉及產業轉型，創造新契機。

而永續發展部分，台南位於Ｓ廊帶核心，擁有沙崙綠能科學園區，是全台推動綠能與永續最積極的城市之一。市府除了推動農電共生，也積極發展低碳校園、綠能產業園區及電動交通補助計畫，逐步降低全市交通碳排。同時，透過老城永續再生計畫，推動歷史建築保存與文化空間再生，自二０一二年起分階段推動老屋民宿永續發展。今年更以「時光留痕，古城新生」獲選「二０二五全球百大目的地故事獎」，展現永續理念在文化與生活上的延續。