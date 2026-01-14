台灣當代藝術家許文融《美麗傳說》雕塑作品 高港旅運中心揭幕

【記者 王雯玲／高雄 報導】享譽國際的臺灣當代藝術家許文融，14日在高雄港旅運中心舉辦藝術品揭幕儀式，正式公開其雕塑作品《美麗傳說》。今年適逢高雄港建港117週年，這場結合海洋意象與當代藝術的活動，為港區增添濃厚的文化氣息，也象徵藝術與港灣的美麗交會。

《美麗傳說》是許文融長期探索藝術創新與跨界表現的重要成果，作品以青銅與不鏽鋼為主要媒材，將書法筆勢轉化為立體雕塑語彙。整體造型以流動且向上匯聚的線條呈現，展現筆勢成形的力量；底座則取法水墨石頭的皴法，象徵穩固根基與自然意象。作品融合東方詩書文化與現代雕塑美學，透過草書線條的律動，展現藝術家對傳統與現代關係的深刻詮釋，達到「詩、書、畫」合一的美學境界。

揭幕儀式中，在悠揚的古箏樂聲陪伴下，許文融於現場揮毫書寫「美麗傳說」四字，以大毛筆氣勢磅礡地展現深厚書法功力，書法墨寶與雕塑作品相互輝映，營造出和諧而震撼的藝術氛圍，令現場來賓印象深刻。

臺灣港務公司董事長周永暉表示，《美麗傳說》即日起將展示於高雄港旅運中心，期盼透過藝術融入公共空間，讓旅人於行程之中駐足感受藝術魅力與文化回響。未來該作品也將巡迴於港務公司各港展出，不僅提升旅運中心的文化層次，也形塑港口成為藝術與旅遊交會的重要場域。

隨著《美麗傳說》的進駐，高雄港旅運中心將進一步發展為結合藝術、旅遊與文化交流的平台，讓更多國內外旅客在旅途中體驗臺灣當代藝術的獨特風采，並提升港口的國際形象與觀光吸引力。（圖／記者王雯玲翻攝）