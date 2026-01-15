台灣疫苗推動協會捐贈南投高劑量流感疫苗 守護長照機構住民健康。（圖：衛生局提供）

為強化高齡族群健康防護，提升長期照顧機構住民對抗流感的保護力，台灣基層糖尿病學會榮譽理事長陳宏麟，媒合台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司，今（15）日捐贈南投縣政府「菲優達高劑量流感疫苗」，市價每劑2千元共計450劑，將為長期照顧機構住民接種，公私協力守護長者健康。

這次捐贈的450劑高劑量流感疫苗，將由衛生局依實際需求及防疫原則，協調衛生所進入長照機構進行接種。高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，能誘發更強免疫反應，較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群。此疫苗已獲國際臨床研究支持，證實能有效降低流感相關併發症與住院風險。全球累積已施打超過3億劑，安全性與標準劑量流感疫苗相仿；知名醫學期刊The Lancet發布長者最大規模的疫苗實證研究FLUNITY-HD證實，高劑量流感疫苗相較標準劑量疫苗，流感確診住院率可再降低31.9%。

衛生局局長陳南松表示，長期照顧機構住民多為高齡或具慢性疾病者，一旦感染流感，較易引發肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，甚至增加住院與死亡風險。高劑量流感疫苗相較一般疫苗，能在高齡族群中誘發較佳免疫反應，有助於提升保護效果，對於機構住民尤具實質助益。感謝台灣疫苗推動協會長期關注成人及高齡疫苗政策，並以實際行動支持地方防疫工作。這次公益捐贈不僅補強疫苗資源，更為高齡照護體系注入重要支持力量。

疾管署表示，流感疫情估計於1月下旬進入流行期，並於春節前後達到高峰。流感疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，陳局長呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗的長者，儘速攜帶健保IC卡，前往縣內各鄉鎮衛生所及合約院所接種公費流感疫苗，共同為健康把關。相關接種資訊可至縣府衛生局網站查詢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。（張文祿報導）