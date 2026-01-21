台灣疫苗推動協會捐贈流感疫苗守護花蓮長者健康

台灣疫苗推動協會捐贈三百劑賽諾菲高劑量流感疫苗給花蓮縣政府，提供六十五歲以上長者免費接種。(花蓮縣衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

台灣疫苗推動協會捐贈三百劑賽諾菲高劑量流感疫苗給花蓮縣政府，提供六十五歲以上長者免費接種，二十一日於榮譽國民之家舉辦捐贈疫苗記者會。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，感謝台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司對地方防疫工作的支持。凡自一一四年十月一日後尚未接種流感疫苗的六十五歲以上長者，可攜帶健保卡至十三個鄉鎮市衛生所免費接種。

朱家祥指出，高劑量流感疫苗是專為六十五歲以上長者設計，其抗原含量為一般流感疫苗的四倍，有助於克服免疫老化、提升免疫反應，降低感染及重症風險，為國際間重要的高齡流感防護策略之一。

廣告 廣告

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，高劑量流感疫苗用於高齡族群是國際趨勢，他呼籲社會大眾重視長者疫苗接種的重要性。

朱家祥強調，流感對六十五歲以上長者而言，易引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，對健康威脅不容忽視，依據疾病管制署資料統計，今年初至今，本縣累計流感重症確診病例計四人，全國共三十八人，其中花蓮縣死亡數一人，全國則為二人，該名死亡個案為六十九歲本國籍女性，經疫調確認未接種當季流感疫苗，顯示高齡族群接種流感疫苗對預防重症與死亡具有關鍵重要性。

花蓮縣衛生局表示，目前花蓮縣公費流感疫苗剩餘約四百餘劑，庫存即將用罄，凡符合公費流感疫苗資格五十歲以上民眾、年滿六個月至學齡前幼兒、高風險慢性病患之民眾，儘速前往疫苗合約醫療院所完成接種。

衛生局指出，近期氣溫變化大，年節將近，人流往返增加，可能增加疾病傳播風險，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣。