台灣疫苗推動協會捐贈高劑量流感疫苗 守護南投縣長照機構住民健康
▲台灣疫苗推動協會捐贈高劑量流感疫苗，守護南投縣長照機構住民健康。(南投縣府提供)
為強化高齡族群健康防護，提升長期照顧機構住民對抗流感的保護力，台灣基層糖尿病學會榮譽理事長陳宏麟媒合台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司，十五日捐贈南投縣政府「菲優達高劑量流感疫苗」市價二千元/劑共計四百五十劑，提供本縣長期照顧機構住民接種接種，展現公私協力共同守護長者健康的具體行動。
本次捐贈之四百五十劑高劑量流感疫苗，將由衛生局依實際需求及防疫原則，協調衛生所進入長照機構進行接種服務。高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，能誘發更強免疫反應，較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群。此疫苗已獲國際臨床研究支持，證實能有效降低流感相關併發症與住院風險。全球累積已施打超過三億劑，安全性與標準劑量流感疫苗相仿；知名醫學期刊The Lancet發布長者最大規模的疫苗實證研究FLUNITY-HD證實，高劑量流感疫苗相較標準劑量疫苗，流感確診住院率可再降低31.9%。
衛生局長陳南松表示，長期照顧機構住民多為高齡或具慢性疾病者，一旦感染流感，較易引發肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，甚至增加住院與死亡風險。高劑量流感疫苗相較一般疫苗，能在高齡族群中誘發較佳免疫反應，有助於提升保護效果，對於機構住民尤具實質助益。感謝台灣疫苗推動協會長期關注成人及高齡疫苗政策，並以實際行動支持地方防疫工作。此次公益捐贈不僅補強疫苗資源，更為高齡照護體系注入重要支持力量，充分體現企業與民間團體對公共衛生的重視與責任。
疾管署表示流感疫情估計於一月下旬進入流行期，並於春節前後達到高峰。流感疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，陳局長呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗之長者，儘速攜帶健保IC卡，前往縣內各鄉鎮衛生所及合約院所接種公費流感疫苗，共同為健康把關。相關接種資訊可至縣府衛生局網站查詢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。
圖：
