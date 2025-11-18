台灣病不是病？李淳反擊：是驕傲的勳章

前駐歐盟代表李淳今接受民進黨直播節目訪問，對於《經濟學人》文章談到「台灣病」指出，台灣今天所有的經濟表現是因為科技競爭力，但是當然也凸顯了一個問題就是，整個經濟太過於集中半導體，這個確實是一個問題。「但是是不是代表是病呢？我不覺得是病」，反而是一個很驕傲的勳章。

李淳今天接受民進黨直播節目午青live主持人韓瑩專訪提到這次《經濟學人》在談台灣的一些經濟的結構問題呢，用了這個大麥克指數做為一個指標，指台幣應該要升值，並點出台灣有些經濟的結構問題，認為造成這個結構的原因是台幣一直被刻意壓抑偏低。

李淳說，事實上他不是那麼同意。第一個不同意選大麥克指標，因為這些商品的價格在不同國家高跟低，跟當地的競爭關係有關，作者若來過台灣，就會發現台灣24小時都有熟食，有肉羹、乾麵等等，為什麼要選大麥克？不管是大麥克、星巴克還是 iPhone，其實都是各公司在當地看競爭狀況決定價格，所以會因國家而異。

李淳說，台幣也曾到一美元兌換27、28台幣，台幣也曾經到34，他同意央行的講法，本來就是一個看市場需求浮動。此外，單純看大麥克的價格是導不出支持台幣被低估這個結論。

他也認為，《經濟學人》說台幣升值就可以解決台灣的經濟結構問題，這個是不成立的。但是台灣的結構問題確實是存在的，例如房價偏高，尤其在都會區，所以所得的分佈確實是有還有很大的調整空間，此外是物價上漲也是存在的，但解法不是台幣升值或是貶值的問題。台幣要不要升值跟跟台灣這些結構問題沒關係。

李淳說，如果按《經濟學人》的邏輯，如果台幣升值，順差就會減少，意思就是說台灣出口可能就不會那麼多了，那如果用這個邏輯套用到日韓，他們幣值也貶值，出口應該變得強，可是台、日、韓三國的出口表現，過去九個月，台灣的出口表現是日韓裡面最耀眼的。這就是台灣的順差一直增加的主因，匯率只是一點點的原因，主要原因是競爭力。

他說，因為全球特別是美國，對 AI 相關的硬體設備的需求大增，反觀日幣貶值這麼低，理論上應該出口表現要比台灣亮眼很多，實際上不是如此。所以追根究底還是一個國家的經濟力的問題。

至於《經濟學人》另外一篇文章談到「台灣病」；李淳說，荷蘭造成荷蘭病是因為天然資源，而天然資源永遠都會有人比你更厲害。但是台灣今天所有的經濟表現是因為科技競爭力，是因為代工建立的信任感，站在全球供應鏈的關鍵地位，目前為止沒有看到很明顯的競爭者存在；但是當然也凸顯了一個問題就是，整個經濟太過於集中半導體，這個確實是一個問題。「但是是不是代表是病呢？我不覺得是病」，反而是一個很驕傲的勳章。

不過李淳也說，但是長期來說還是要注意，例如美中的競爭、冷戰、未來市場波動會不會有新的競爭？科技的突破？都要預設這些問題。所以經濟要更平衡，政府要把注意力放在半導體以外的產業，也要跟半導體一樣有競爭力。

李淳還說，如果把台灣的經濟表現拉長到比如說過去四十年，當然有高有低，但放在全球，以開發或者富有的國家的這個指標來說，台灣的表現大概都是前三名、前五名，最少也有前十名。反觀這個《經濟學人》所在的英國，經濟都一直在負一、正一中間，平均為零，這反映台灣半導體大概現在走這個高峰，也是不過最近十年、十五年的事，可是過去三十年，半導體還沒有成為全世界的霸主之前，台灣的經濟表現也是相當亮眼的。

他說，所以可見，台灣的專業代工、跟客戶的信任感、全球佈局，就是所謂新的「台灣模式」，維持了台灣的競爭力。國內政治也不要再吵成一團，國家的競爭力沒有分藍綠。就好像台積電去美國，從來不是政府叫它去的，政府是支持它，政府沒有把它推向美國，是台積電的決定，為什麼要去美國？因為客戶，客戶背後政府還有看到全球供應鏈的變化，所以必須這種佈局，政府在後面支持，台積電哪有分藍綠？但是現在好多扯後腿，說政府把台積電送給美國，事實上這些批評都是對台積電、對台灣整體競爭力不利的。

李淳以駐歐經驗表示，「你可以不喜歡政府，你可以不喜歡民進黨，但你應該要支持台積電，這個才是我覺得現在大家應該要有的共識」。不然在外交前線，要花很多時間對外說明，對外國人說，這個是民主程序，其實心裡當然是有一點空虛。

