台灣病患未來不再有美國人幫買單 川普政府開網站賣藥明確標示折扣

在川普上任美國總統後，便致力於降低美國藥價，甚至要求藥廠在美國銷售藥物必須比照全球最低的價格。而這也已經影響了各家藥廠銷售策略，像在台灣，不少健保用藥就面臨藥廠因無利可圖而停產的窘境。



現在，川普公布TrumpRx.gov，這是一個由美國政府開設的新網站，目的是讓美國民眾取得折扣處方藥。川普在2月5日晚間的白宮網站啟動儀式上發表演說，他指出美國人長久以來支付的處方藥價格遠高於其他國家消費者，並稱這種價格差異前所未有。



川普的「藥價最惠國」是什麼？

「美國人一直支付全世界最高的藥價，而其他國家往往只需支付相同藥品的幾分之一價格。」川普表示，「我們基本上每年以數千億美元補貼整個世界。」

廣告 廣告

他補充說，儘管美國僅占全球人口的一小部分，但卻承擔了不成比例的藥品成本。「美國僅占世界人口的4%，卻消耗了所有處方藥的13%。」他說，接著確認新協議將改變這種情況。

「根據我政府談判的協議，美國將支付其他國家最低的價格。」川普補充道，「我們將採用全世界最低的價格。那就是你們將支付的價格。」

「美國的藥價將大幅下降，差異可達300%、400%、500%，甚至600%。」川普表示，「在某些情況下，甚至更多。」

川普在白宮活動中公布這個網站，與會者包括醫保與醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）主任穆罕默德．奧茲醫師，以及國家設計工作室主任喬．蓋比亞，這位Airbnb共同創辦人正為政府提供數位設計與使用者體驗諮詢。

17家最大藥廠中有16家已簽署協議

這項計畫延續川普政府與全球16家最大藥廠簽訂的所謂「最惠國」定價協議。

「所有這些折扣以及更多優惠，從今天起將直接提供給消費者，透過TrumpRx.gov取得。」川普並補充道，17家最大藥廠中有16家已簽署協議，剩餘1家預計將加入。

作為豁免美國關稅的交換條件，參與藥廠同意降低聯邦醫療補助計畫（Medicaid）的藥價，並將這些降價延伸至現金支付的消費者，透過TrumpRx取得。

參與公司包括禮來（Eli Lilly）和諾和諾德（Novo Nordisk），這些公司同意降低熱門GLP-1減重藥的價格。川普政府表示，這些協議預計將使美國民眾的每月成本降至平均149美元至350美元的範圍。川普政府強調多種藥品的價格降低，包括吸入器、HIV治療藥、糖尿病藥以及試管嬰兒藥品。

川普特別提到減重藥和吸入器的降價，以及生育治療。「諾和諾德將把Wegovy的價格從超過1300美元降至199美元。」川普說，「阿斯特捷利康（AstraZeneca）將把一款常見吸入器的價格從458美元降至51美元。」

「我們也為苦於不孕的夫妻提供歷史性的折扣。」他補充道，並表示藥廠將大幅降低常用試管嬰兒藥品的成本，包括Gonal-F。

TrumpRx.gov網站顯示原價的節省百分比

TrumpRx.gov網站顯示折扣處方藥，讓使用者看到原價的節省百分比，並為每種藥品產生優惠券。

消費者可以列印優惠券或儲存至行動錢包，然後在參與藥局結帳時出示，以取得折扣。對於專科藥，網站會引導使用者至郵寄藥局，直接將藥品送達家中。

根據政府官員表示，透過網站購買的藥品通常不會計入保險扣除額。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

