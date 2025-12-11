台灣病或台灣模式？學者認外媒觀點掀國內敘事戰 應先了解結構再反思解方

日前英國媒體《經濟學人》發布文章，將台灣經濟問題描述為「台灣病」，因而引發熱烈討論，然而學者們認為，台灣因國際地位特殊，往往對國際媒體有關台灣看法相當關注，但正因如此，面對牽涉到複雜的產業結構與匯率問題，建議青年更應從不同的角度思考台灣自身條件與可能的改革路徑，而非僅套用國際媒體的解方。

由台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體共同舉辦Y's Day「週三青年日」活動，10日以「台灣模式還是台灣病？台幣與經濟老實說」為題，探討如何閱讀國際媒體眼中的台灣。

主持人、北美台灣研究協會理事張竹芩表示，近來台灣頻頻躍上國際媒體，而經濟學人日前刊出的「台灣病」一文在國內引發軒然大波，「台幣匯率是否被長期低估」瞬間成為街頭巷尾的熱議話題。這次的活動將從不同層次的經濟專業角度分析匯率議題，同時帶大家了解如何閱讀(國際)媒體中的台灣。

國際媒體眼中台灣欠缺政經與社會脈絡

台灣智庫研究員陳璽安指出，經濟學人認為台灣長期壓低新台幣匯率以及失衡的產業結構是經濟發展的「慢性病」，但經濟學人和許多國際媒體在評論台灣的經濟問題時，較少考量政治經濟與社會脈絡，例如台灣長期面臨的地緣風險、產業轉型路徑的侷限等等。

陳璽安表示，經濟學人提出的調整匯率、推動內需與產業多樣化等建議，看似簡單，實際上牽涉到複雜的產業結構與政策配套。台灣以中小企業為主，是否具備轉型能力？匯率升值將帶來哪些衝擊？政府又該如何提供協助、完善就業與消費市場的因應措施？核心問題在於：台灣需要找出真正符合自身條件的改革路徑，而不是僅套用國際媒體的標準解方。

國際媒體識讀應先了解事實成因在再思考意見

台北海洋科技大學校長呂曜志分析，經濟學人的文章引發國內敘事戰，同時也是全民進一步了解匯率議題的契機。在全體台灣人的努力下，我們逐步累積外匯，即使有很多金融產品，但許多台灣人仍傾向選擇房地產，推升房價。低匯率是長期結構下的慣性，若瞬間回流，將衝擊台灣市場，而大幅匯率波動，也會立刻衝擊調整困難的中小企業。呂曜志認為，應持續加碼投資服務業發展，提升薪資水準；投資高端製造業，以帶動傳統製造業發展；此外，也要鼓勵「金融深化」增加投資產品的選擇，慢慢改革，健全投資市場，善用全民累積的資本。

世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙表示，台灣國際地位特殊，因此台灣人對任何國際曝光機會都非常在意。但閱讀國際媒體也需要「媒體識讀」，包括分辨所引用的基本資料是否正確？所採用的分析架構或論點是否有學術基礎？並把「事實」、「意見」和「情緒」分開。至於10日討論的經濟學人一文，依照台大經濟系吳聰敏教授的意見，由於台灣央行的保守穩定政策，台幣匯率確實長期被低估。台灣的低利率政策間接影響匯率；低匯率讓大量資金湧進房地產，房價飆升，且壽險部位對海外投資(主要是美國債券)部位龐大，造成了財富分配的不平均，這是金融市場環環相扣的實況，也是經濟學人沒有點出來的部分。

匯率問題複雜涉及層面廣 非單一面向可議

中經院第一研究所助研究員王國臣提問，「我們該追求持續的貿易順差嗎？」理論上，台灣對美貿易順差將推升新台幣兌美元匯率。匯率升值將抑制出口、誘發進口，從而縮減貿易順差。由此觀之，台灣長期貿易順差其實隱含匯率操控。進一步而言，壓低匯價等於抑制國內消費，有利廠商出口競爭力，相當於財富重分配，即用消費補貼投資。試想我們消費提升，則可將台灣最好的產品，留給國人使用，而非出口美日。因此，我們該追求賺很多很多的錢，還是過有品質的人生呢？這是值得每一個人深思的問題。