台灣病正在侵蝕下一代

英國《經濟學人》近日直指，台灣雖名列全球最富裕社會之一，卻同時深陷「台灣病」。這並非聳動標籤，而是戳破台灣多年來自我陶醉的一記重擊。新台幣長期被壓低、產業過度集中於半導體、薪資停滯與生活成本失衡，構成了台灣內在經濟體質的矛盾；而治安與治理能力的疲弱，更讓裂縫逐漸擴大。台灣的問題不是「被誤解」，而是「不願承認」。

首先，台灣的經濟亮眼並未轉化為人民的生活改善。出口年年增長，GDP數字漂亮，股市衝上史上最高，但薪資卻長期原地踏步。年輕人起薪十年無明顯提升，房價翻倍、物價上漲，形成了高度矛盾的「高成長、低所得」結構。政府以維持「產業競爭力」為名壓低勞動成本，使台灣在全球供應鏈的角色更接近「價格優勢」，而非「價值提升」。在他國努力推動薪資改革、透過創新提高生產力時，台灣卻持續將成本壓低視為經濟策略，最終犧牲的正是青年世代的未來。

其次，低薪環境推動青年向外尋找出路，甚至落入跨境詐騙陷阱。當國內薪資與生活成本脫節，海外「高薪工作」便成為寄託期待的出口，而詐騙集團也正是鎖定此點下手。近年來，台灣青年遭誘騙至柬埔寨、緬甸、杜拜等地，成為跨境詐騙基地的人力來源，這不只是治安問題，更暴露了台灣低薪結構、青年處境與國家治理之間的深層聯動。當年輕人無法在本地取得合理回報，風險便成為他們不得不承擔的代價。

再者，行政治理的疲弱，使問題更加凸顯。司法體系人力不足、基層士氣低落，網路詐騙橫行，政府卻往往仍停留在「加強宣導」的層次。跨部會協作流於形式，平台責任制度遲遲未見具體推進，使詐騙廣告在各大社群媒體上如入無人之境。當犯罪者的成本極低，而受害者的保障極弱時，行政治理就會難以支撐社會的基本信任。

值得注意的是，台灣的問題並非不能解，而是長期缺乏改革決心。以周邊國家為例：韓國在提高青年薪資與住房補貼上有明確政策，日本推動「新資本主義」以提升薪資與企業治理，新加坡則以嚴格的平台監管與跨境查核機制遏止詐騙蔓延。這些都是面對國際競爭與社會變遷後的積極回應。反觀台灣，在薪資制度、刑事政策改革、平台治理責任等面向上遲遲無法跨出關鍵性一步，使青年世代同時承受經濟壓力與犯罪風險。

「台灣病」的根源，在於經濟成果無法普惠全民，治理體系無法滿足新時代需求，而政策思維長期依賴「維持現狀」的舒適區。這些結構性問題若不正視，不僅會讓青年承擔更多風險，也會削弱國家的長期性競爭力。

（作者為大學兼任教師）