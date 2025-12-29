「台灣病」竟與台人超愛買ETF有關？謝金河從0050規模破兆揭啓示：全世界都有這現象

中國雖於今（29）日對台發動軍演，不過台股市場絲毫不受影響，在台積電等電子股領軍之下，指數收盤大漲254.87點，收28810.89點，再度刷下新紀錄，最受投資人青睞的大盤ETF 0050也同步收高。財信傳媒董事長謝金河對此指出，ETF成為市場顯學，0050規模成功越過兆元門檻，達到1.0094兆新台幣，這是新的里程碑。

謝金河表示，寬量執行長李鴻基示警，台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線，他警告「台股兩極化已經形成國安問題」，但這個講法太簡略，容易造成誤導。

謝金河指出，其實全世界股市都有競爭集中化的現象，例如，美國科技七雄市值超過20兆美元，羅素2000指數的全部加起來也沒有那麼多；南韓前兩大的三星、海力士比重也很高。這個現象和全球影響力愈來愈大的被動型基金有關。

謝金河提到，美國規模最大的Vanguard s&p 500 ETF（VOO）規模8292.5億美元、Ishare s&p 500 ETF（IVV）規模7782.17億美元、SPDR標普500ETF（SPY）規模7042.5億美元。這個規模已快追上小摩（JP Morgan）、沃爾瑪（Walmart）的市值，可以想見美國ETF規模有多大。

謝金河指出，台灣的ETF在2023年規模1.46兆新台幣，2024年到1.53兆，今年至11月增加至3.6兆，可以想見有愈來愈多的民眾把錢投注到ETF。最具代表性的是元大0050，今天的規模越過兆元門檻，達到1.0094兆新台幣，這是新的里程碑。

​謝金河表示，如果再把0056、00878及00919這前4名的ETF加總，規模高達2.4兆元，這和房地產全年成交金額相當。這顯示資金流動愈來愈有效率，而且高資產的人愈來愈重視流動性。ETF好進好出，加上以大市值公司為標的，逐漸成為市場顯學。



​​謝金河說，​今年上市及上櫃的公司超過70家，如果沒有特色，很難在資本市場脫穎而出，鴻勁一上市立刻創造逾5000億元的市值，成為第15大企業，相當不容易。

謝金河強調，在AI的領軍下，大市值企業千錘百煉，價值愈來愈高！那些跌破年線的企業也不用氣餒，努力改造，交出成績單，今年像南亞、台玻因為電子材料都站在年線上，這些在年線下的企業，也許是2026年的機會！



