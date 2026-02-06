台灣痟查某發威！李竺芯首場演唱會10分鐘秒殺 驚喜合體「兩位仙仔」大師

李竺芯穿著招牌紅白拖、在法式台語歌〈足芳足芳〉聲中自在做菜的醬油廣告引發討論。果核音樂玫瑰森林農場提供

李竺芯個人首場大型售票演唱會「痟水 Siáu Suí」日前門票開賣，展現驚人號召力，1000張門票在短短10分鐘內便被搶購一空。得知捷報的李竺芯難掩興奮，開心分享：「這真的太不可思議了！感謝大家這麼力挺，也謝謝大家願意支持『台灣痟查某』！」

不少沒搶到票的粉絲紛紛在網路上敲碗，主辦單位宣布將於3月29日週日下午驚喜加場。李竺芯笑稱，加演場特地選在下午三點開演，就是為了體貼粉絲：「唱完之後剛好可以跟親朋好友相約去吃晚餐，希望能在週末下午帶領大家走入精心準備的音樂世界，讓大家帶著滿滿感動回家。」她也透露，演唱會現場會準備專屬「有聲」小禮物，要讓全場粉絲跟她一起互動「一起痟」。

串起70年台灣音樂史

除了演唱會熱銷，李竺芯全新推出的單曲〈巷仔內的台南〉也引發高度關注。這首歌改編自1951年經典的〈安平追想曲〉，並邀來1960年代入行的「台灣鼓王」黃瑞豐，以及1980年代活躍至今的音樂大師鍾興民（Baby C）跨刀合作。由2020年代的李竺芯串聯，完成台灣流行音樂罕見的「四代同堂」時刻。

李竺芯感性表示，能與兩位仙仔級大師合作既興奮又壓力山大，「很謝謝黃瑞豐老師與Baby老師願意跟我一起痟，大家一定要來現場感受這個組合。」

〈巷仔內的台南〉四代同堂版大迴響。左起鍾興民、李竺芯、黃瑞豐。果核音樂玫瑰森林農場提供

紅白拖醬油廣告洗腦爆紅

李竺芯穿著招牌紅白拖、在法式台語歌〈足芳足芳〉聲中自在做菜的醬油廣告紅遍各大媒體，她幽默回應：「大家看到廣告都訊息我說好想吃這道菜，大家一定要來演唱會現場，保證整場歌曲唱的、炒的都超香超新鮮！」

在數位時代，李竺芯堅持不被手機控制，習慣先完成瑜伽、散步後才回覆訊息。她認為，唯有保持內心安寧，才能創作出最貼近靈魂的音樂。

新生代創作歌手李竺芯《痟水 Siáu Suí》演唱會宣布加場。果核音樂玫瑰森林農場提供

霸氣承諾紅包「加倍奉還」父母

回顧過去，李竺芯感性表示：「2025年對我來說是豐收的一年，無論作品獲肯定或演出機會都大幅增加。」她也透露今年過年絕對會對父母「加倍奉還」，準備好厚實的紅包感謝家人一路的支持。

李竺芯演唱會《痟水 Siáu Suí》

售票資訊： https://reurl.cc/GGyM8x

* 演唱會時間： 2026/03/29 (日) 15:00

* 演唱會地點： Legacy TERA (台北市南港區忠孝東路七段99號)



