「台灣痟查某」躍上NHK 風光宣布舉辦個唱
被譽為「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎，一舉奪下「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」三項最高榮耀。她開心宣佈將舉辦個人演唱會「痟水 Siáu Suí」，邀請樂迷體驗一場打破聽歌想像的音樂盛宴。
本次演唱會主題「痟水 Siáu Suí」展現了李竺芯獨特的哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是可以自由的靈魂、放下標籤；「水」則是不被定義的你我、勇於快樂最漂亮。面對外界給予「台灣痟查某」的封號，李竺芯大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」
李竺芯更預告演唱會將有四大亮點：神祕嘉賓助陣、意想不到的觀眾互動橋段、未發行歌曲的驚喜呈現，以及限量出版品（黑膠）的首賣。演唱會的音樂總監由獲獎無數的音樂大師鍾興民（Baby老師）擔任。李竺芯透露：「Baby老師將四十年的現場演出與製作功力都押注在這場演出中，演唱會規格全面升級直接到頂，市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少」。
這股瘋潮也確實吹向國際，李竺芯的歌曲〈足芳 足芳〉不僅曾飄香到法國、美國，更被日本NHK選入1月1日的過年特別節目，成為選播歌曲。對於歌曲登上日本廣播最高殿堂，李竺芯驚喜表示：「只有想不到，沒有不可能。」並笑稱能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中輕鬆慵懶一下，是發揮了「痟查某」在地球上的存在價值。
從科技業尾牙、犀利趴到金馬獎典禮，李竺芯征戰過各種舞台。談及演出心境，她表示最注重「放鬆」，認為觀眾最有共鳴的是「人的狀態」，因此她將把身心照顧好，在台上享受與觀眾的靈魂交流。
其他人也在看
洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2則留言
王心凌IG宣傳片亂喊31城背景嘈雜！粉絲笑瘋直呼「剪輯太鬧！」
甜心教主王心凌即將在台北小巨蛋舉辦巡演最終場，為粉絲暖場，她在社群上分享宣傳片，卻因「謎之亂喊」意外引發討論，連死忠鐵粉也笑翻。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
朱軒洋暴走「常搞消失」 蔡淑臻無奈成受災戶
朱軒洋近年爭議不斷，先後與兩任經紀人不歡而散，屢被點名情緒與行為難以控管，但在導演圈中卻依舊擁有不小的「好人緣」。包括九把刀、嚴藝文等重量級導演，皆不顧外界雜音，仍選擇與他合作，甚至戴立忍也曾私下帶著他開船到沖繩旅行。只是在合作名單中，身兼演員與製作人的蔡淑臻，對他恐怕是又愛又恨。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
專訪／金宣虎真的跟高允貞看到極光！許願內容曝光：劇裡不是假的
金宣虎、高允貞主演Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》12集全數上線後，短短幾天就衝上Netflix全球非英語影集榜，兩人在劇中CP感爆棚，引起熱烈討論。兩人接受《三立新聞網》專訪，金宣虎透露赴加拿大拍攝時，真的有親眼見到極光：「我看著極光許願，希望能我們的劇能播出順利。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
電影《異域》經典再現！「柯俊雄原型」長眠地找到了 後代下跪痛哭
影迷們難忘的經典電影《異域》中，已故金馬影帝柯俊雄飾演的李國輝團長，其真實原型人物長眠地終於曝光。YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒建銘繼上次尋獲李彌將軍墓後，這次成功找到李國輝團長之墓，並且陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜，場面莊嚴肅穆，令人動容。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 25則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
《間諜家家酒》作者「分鏡草圖」超神？角色神韻完美還原 網笑翻：太天才了！
自 2019 年開始連載以來，《間諜家家酒》就受到了全球動漫粉絲的歡迎，特別是主角安妮亞、黃昏、約兒等角色十分生動的演出都讓粉絲們留下了非常深刻的印象。而昨（20）天原畫作者遠藤達哉分享了自己的角色草圖，宣布番外篇漫畫已經推出的消息也引起了網友熱議，因為遠藤達哉老師的角色草圖真的太讓人難忘了，只是用簡單的線條，但是卻能夠完美畫出《間諜家家酒》中那些經典角色的神韻！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 4則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 9則留言
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
徐凱希赴歐洲造訪埃茲小鎮、登上巴黎鐵塔 提早訂位享用米其林三星餐廳｜【明星旅遊趣】
女星徐凱希出道多年，不僅橫跨歌手、演員等領域，這幾年在主持界也表現出色，外型甜美的她，在節目主持上的機靈反應深受許多觀眾的心，不過平時除了忙於工作，徐凱希抽空也會為自己安排假期，去年底就赴歐洲旅遊，其中這也是她第一次造訪南法，留下許多深刻回憶。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 1 天前 ・ 73則留言
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 5 天前 ・ 1則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言