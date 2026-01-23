「台灣痟查某」躍上NHK 風光宣布舉辦個唱

李竺芯宣布舉辦個人演唱會「痟水 Siáu Suí」。（時藝多媒體提供）

被譽為「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎，一舉奪下「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」三項最高榮耀。她開心宣佈將舉辦個人演唱會「痟水 Siáu Suí」，邀請樂迷體驗一場打破聽歌想像的音樂盛宴。

本次演唱會主題「痟水 Siáu Suí」展現了李竺芯獨特的哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是可以自由的靈魂、放下標籤；「水」則是不被定義的你我、勇於快樂最漂亮。面對外界給予「台灣痟查某」的封號，李竺芯大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」

廣告 廣告

李竺芯更預告演唱會將有四大亮點：神祕嘉賓助陣、意想不到的觀眾互動橋段、未發行歌曲的驚喜呈現，以及限量出版品（黑膠）的首賣。演唱會的音樂總監由獲獎無數的音樂大師鍾興民（Baby老師）擔任。李竺芯透露：「Baby老師將四十年的現場演出與製作功力都押注在這場演出中，演唱會規格全面升級直接到頂，市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少」。

這股瘋潮也確實吹向國際，李竺芯的歌曲〈足芳 足芳〉不僅曾飄香到法國、美國，更被日本NHK選入1月1日的過年特別節目，成為選播歌曲。對於歌曲登上日本廣播最高殿堂，李竺芯驚喜表示：「只有想不到，沒有不可能。」並笑稱能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中輕鬆慵懶一下，是發揮了「痟查某」在地球上的存在價值。

從科技業尾牙、犀利趴到金馬獎典禮，李竺芯征戰過各種舞台。談及演出心境，她表示最注重「放鬆」，認為觀眾最有共鳴的是「人的狀態」，因此她將把身心照顧好，在台上享受與觀眾的靈魂交流。

更多中時新聞網報導

毛孩超車孩童 貓狗飼養破340萬隻

Lulu再秀婚紗照 撞媽30年前造型

澳網》三大賽皆百勝 唯有喬帥