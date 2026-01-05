台灣癌症基金會打造癌友心理諮商所 推5+5照護模式
台灣癌症基金會成立28年來，持續致力於健康促進與癌友權益倡議，推動和陪伴台灣癌症政策一步步前進。台灣癌症基金會自2013年打造全國首座癌友心理諮商所，並在今年1月升級啟航提供臺灣首創「5+5」心理社會處方照護模式，接住癌友每一段路。
台灣癌症基金會執行長張文振表示，在2013年就看見癌友心理照護的迫切需求，並成立心理諮商中心提供專業支持，今年正式邁入第14年，已累計服務4,290人次，在心理支持方面，癌友得了病不是只有病痛而已，他其實是一個自我身心靈上的一個大地震，包括家庭、社會、職場上都會有一些脫節，所以台癌提供心理支持會增加他的心理韌性，自然提升了存活率。
在多數情況，病友都需要獨自面對這些問題和挑戰，並試圖整合不同機構片面的資源和輔助，因此台癌提出「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方，也就是5次免費心理諮商，同時也要滿足營養方面、財務方面、家庭方面、身心靈方面以及後續是否要持續接受心理諮商的需求要同步來倡議。
台灣癌症基金會強調，醫療治癒了身體，而韌性提升則療癒了生活。期盼在政府、醫界與民間的共同努力下，讓每一位癌友在抗癌的路上，都能獲得國家級的心理支持和及社會韌性。
