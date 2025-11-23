台灣癌症基金會攜手嘉市府！ 用皮影劇宣導肝病治療防治
社會中心／綜合報導
肝癌是國人癌症死因第二位，根據統計，嘉義市的肝癌死亡率超過全台平均！整體而言，中南部的肝癌發生和死亡風險偏高。台灣癌症基金會攜手嘉義市政府衛生局，今天（22）下午舉辦肝癌健康講座，推廣肝病防治觀念和多元治療。
現場座無虛席，台灣癌症基金會和嘉義市府衛生局，一起在嘉義文創園區內舉辦肝癌健康講座，透過皮影劇表演寓教於樂，融合台灣傳統藝術與創新健康傳播形式，推廣肝病防治觀念與多元治療新知。
台灣癌症基金會顧問官鋒澤表示，大家聽過一句話，人如果健康，肝如果健康，人生是彩色的。
台灣癌症基金會攜手嘉義市府衛生局舉辦肝癌健康講座（圖／民視新聞）
肝癌是國人癌症死因第二位，根據2022年資料，全國肝癌發生率為每十萬人23.65％、嘉義市更高達25.79％，死亡率超過全國平均。統計下來，中南部地區的肝癌發生與死亡風險偏高。現場解說肝癌從早期到晚期的病程與治療選擇，提醒民眾定期篩檢的重要性。
嘉義市政府衛生局秘書林秀猜表示，一些比較晚期肝癌的病人接受口服的標靶藥物，它主要的存活期平均大概就12個月，大概不會超過13個月。
台灣癌症基金會攜手嘉義市府衛生局舉辦肝癌健康講座（圖／民視新聞）
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師陳柏岳表示，我們雲嘉南區事實上，B肝C肝這種慢性病毒性肝炎的患者，一定要知道，即使是B肝有控制，即使現在C肝都已經可以治療痊癒，但還是有發生肝癌的風險，所以治療完後或是在控制的病人，依舊需要接受定期抽血跟超音波檢查。
肝臟被稱為「沉默的器官」，多數患者確診時已是晚期。這場講座就是希望協助民眾更精準掌握肝癌風險。
