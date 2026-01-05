台灣癌症基金會舉辦「太極正念減壓工作坊」陪伴血液癌症病友

陪伴血液癌症病友找回生活節奏

癌症治療過程中，是一段漫長的挑戰，除了治療，血液癌症病友也常面臨疲勞、疼痛與情緒壓力等多重困境。為陪伴病友在治療中照顧身心、重新累積生活能量，台灣癌症基金會在BeOne Medicines（百濟神州）公益支持下，將於今年 1 月 31 日（六）舉辦—「重建血液癌症病友活力：身心共舞，太極正念減壓工作坊」，透過心理支持與溫和運動，陪伴病友在治療歷程中照顧身心狀態。

本次活動以血液癌症病友及其家屬為主要對象，結合臨床心理專業與太極養生運動，協助病友在治療歷程中，找到與疾病和平共處的節奏，協助調適身心壓力，也為生活留一段可以慢下來，與自己相處的時段。

心理ｘ運動雙管齊下 打造全人照護體驗

近年多項國際研究與美國運動醫學會（ACSM）指引指出，為血液癌症病友量身設計的運動方案安全可行，被認為有助於支持癌因性疲憊調適、心肺功能維持與情緒壓力管理；美國 Mayo Clinic（梅奧診所）研究亦顯示，淋巴癌患者在診斷後三年內增加運動量，活動量較高的患者，其整體健康結果表現有所差異。

為落實身心並重的全人照護理念，本次工作坊邀請專家現場指導。心理支持課程由台灣癌症基金會諮商心理師張維宏主講「成為一座放晴的島嶼」，引導病友與家屬覺察壓力來源、學習情緒調適，協助釋放治療歷程中的心理負擔。

在身體修復方面，納入可調整強度之太極運動內容。由新北市陳氏太極拳協會理事長洪祺鈞指導太極基本動作與呼吸調息，透過低衝擊、循序漸進的運動形式，支持病友在可負荷範圍內增加身體活動量。相關研究指出，維持或逐步提升活動量，與較佳之整體健康結果表現具有相關性；本課程即以安全促進運動參與為目標，協助病友建立可持續之身體活動習慣，支持其生理功能與心理調適。

名額有限 即日起開放報名

「身心共舞，太極正念減壓工作坊」免費報名，名額有限（僅開放 50 位），將優先錄取血液癌症病友及其家屬。主辦單位呼籲有興趣的民眾把握機會，踴躍報名。

活動資訊與報名方式

請掃描活動 QR code 或點擊報名連結，亦可洽詢工作小組了解更多詳情。

誠摯邀請病友在新年之際，為身心留下一段照顧與調整的時間，陪伴病友走過治療旅程。

