台灣癌症年死亡5.4萬人 男較女多萬餘人

台灣癌症連續四十三年位居十大死因首位，十大癌症死因肺癌、肝癌、結腸直腸癌（大腸癌）也連續二十一年分占前三名。根據衛福部統計，一一三年國人癌症死亡人數逾五‧四萬人，其中，男性逾三‧二萬人，女性逾二‧一萬人，男性較女性多一萬餘人，占總死亡人數百分之二十六‧八。

台北市信義區健康服務中心龔品芳主任強調，癌症初期沒有明顯症狀，很容易讓人忽略掉，除了定期篩檢之外，透過健康生活有助降低罹癌風險，比如戒菸、規律運動、維持理想體重、均衡飲食等，改善個人健康更可降低多種癌症與慢性病發生機會。

台北醫學大學台北癌症中心魏柏立院長呼籲，大腸癌早期通常沒有明顯症狀，良性腺瘤常需約五至十年時間，才會逐步演變為浸潤癌，初期進展速度相當緩慢。糞便潛血檢查結果為陽性者，每二人就有一人有大腸息肉，每二十二人就有一人為大腸癌，因此，定期糞便潛血檢查幫助及早發現潛在病變。

值得一提的是，大腸癌位居癌症發生人數第二位，平均每天約有四十七人罹患大腸癌。衛福部資料顯示，每二年一次糞便潛血檢查，可望降低百分之四十大腸癌死亡率，並且減少百分之三十四晚期大腸癌發生率。

台北市信義區健康服務中心今年持續積極結合轄區醫療團隊，於社區各據點辦理癌症篩檢，讓符合篩檢的民眾僅攜帶健保卡無需掛號費，可在社區或至轄區醫療院所定期接受癌症篩檢；另特別規劃在四十一個里辦公處「里鄰健康日」活動，提供四癌篩檢預約登記。