「台灣發展醫療科技產業好時機」 賴清德揭3關鍵點：強強聯手蓄勢待發

總統賴清德今（12/4）上午出席2025台灣醫療科技展開幕典禮，他表示，台灣當前發展醫療科技產業，正是非常好的時候，有3關鍵點，包括台灣有非常好的科技產業，「強強聯手」打下基礎，「健康台灣推動委員會」，也特別有計畫的在推動智慧醫療、再生醫療以及精準醫療，以及法治的完備，推波助瀾台灣醫療科技產業的發展。

賴清德致詞指出，台灣當前發展醫療科技產業，正是非常好的時候，他來說明幾點重要的關鍵點。第一點，台灣這幾年來，醫療科技產業已經打下了非常好的基礎，不僅僅醫療水準好，生物科技產業也具有相當的規模。更難得的是，有非常好的科技產業，不管是半導體、人工智慧、物聯網或者是雲端運算、5G 通訊等等，「強強聯手可以打下未來我們持續發展醫療科技產業的基礎。」

賴清德說，第二點是政府非常非常重視。2016 年蔡英文總統上任之後，提出「5+2 產業創新」，其中一項就是要推動生物醫療科技產業的發展，2020年蔡英文總統連任之後，也特別把「精準醫療」列為國家要推動的六大核心戰略產業之一，去年他上任之後，特別又在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，也特別有計畫的在推動智慧醫療、再生醫療以及精準醫療。期望經由大家的努力，政府作為後盾，讓國人更健康、國家更強，讓世界能夠擁抱台灣。

賴清德指出，第三個是我們也感謝行政院跟立法院的合作，在法制上面的建立也越來越健全，包括 2021年立法院三讀通過《生物醫藥產業發展條例》，去年 2024 年又再度通過了《再生醫療法》以及《再生醫療製劑條例》，這些法制的完備，是推波助瀾台灣醫療科技產業的發展。

另外，賴清德提及，在經費方面，政府也是不遺餘力地在挹注這個產業的發展，除了國科會的經費、經濟部的經費或者是國發會的經費以外，特別在「健康台灣推動委員會」裡面又編了一個五年 489 億的「健康台灣深耕計畫」，其中有一個重點就是要推動智慧醫療。同時也導入衛福部正在推動的FHIR 標準，也就是說要讓科技能夠更精簡地導入醫療流程，然後也讓醫療環境可以得到醫療科技的幫助，讓整個醫療的服務能夠更加有效率。

賴清德指出，在這幾年來，包括政府、包括產業界的合作，台灣已經有形成聚落，就是生物醫藥或者是醫療科技產業的聚落。包括政府積極成立國家生技研究園區，也推動新竹生醫園區，幾乎北中南通通都有推動生技醫藥或是醫療科技的產業園區，而且是一個園區一個園區的串聯，產生了加成的效果。也就是說，我們多年來的努力，在台灣醫療科技產業在台灣已經落地生根，正蓄勢待發。

賴清德說，「我們不僅僅在台灣立足，台灣其實我們也希望能夠佈局全球」，這幾年來，台灣的醫療服務積極走向國際，包括我們的醫療新南向，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家建立醫療合作與人才培訓機制。

賴清德說，從去年台灣以泰國兼轄寮國，並和菲律賓都擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，已經擴大到「10 國13中心」，讓台灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療，能夠推廣到更多國家，也讓世界更看見台灣。

他說，非常欽佩生策會，跟捷克健康照護機構簽訂合作計劃，將提供經費幫助菲律賓人民提升他們的醫療服務，這也正展現這幾年來我們大家共同打拚醫療科技產業的實力，我們已經有能力走進國際，讓國際社會了解Taiwan Can Help的精神，台灣不僅僅存在，台灣繼續壯大，台灣積極也走進國際，讓國際社會了解台灣，是國際社會一股正面良善的力量。

最後，賴指出，再次歡迎今年有超過 30 個國家、近百家海外醫院，以及200家海外商會能夠來到台灣，祝福今天活動圓滿成功、成果豐碩，造福台灣嘉惠全球。

