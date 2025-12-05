台灣發布亞太首份腎病照護指引 盼降低慢性病死亡率

台灣洗腎人口超過9萬人，過去有「洗腎王國」的稱號，雖然近2年慢性腎臟病的新發生率有反轉趨勢，不過隨著超高齡社會來臨，未來洗腎人口很可能不降反升。

衛福部和國家衛生研究院、台灣腎臟醫學會合作，透過健保大數據分析，發布「早期慢性腎臟病年報」，而這也是亞太地區第1份腎病照護指引。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，「他還沒有腎臟有狀況，但是他可能有一些危險因子，我們就把他納入了，所以這一個叫做全方位，甚至未來我們希望所有健康人都注重他的生活狀況。」

廣告 廣告

衛福部表示，多數腎病患者初期症狀不明顯，常在未察覺下惡化成末期，需要靠洗腎才能活命；而三高本身是慢性腎臟病進展和惡化的重要風險因子，因此這份年報首度結合初期和末期腎臟病完整資料與風險分級指標，針對不同風險等級患者，提供藥物及衛教等精準照護模式。

衛福部長石崇良回應，「糖尿病整合照護計畫跟大家醫的結合導入了，把腎病融合在糖尿病的照護裡面，這個是1個；第2個當然是血壓的控制。」

2025亞太腎臟醫學會5日上午在台北南港展覽館舉行，總統賴清德特地出席開幕典禮。賴清德致詞時強調，世界衛生組織已經將慢性腎臟病納入全球健康議題，預估台灣今年透析相關費用將高達15億美元、約500億台幣，直接影響國民健康福祉與生活品質，因此希望透過這份早期腎臟病年報強化篩檢和預防，期盼2030年能達到降低慢性病標準化死亡率3分之1的目標。