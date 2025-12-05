台灣發布亞太首份《早期腎病年報》！石崇良：整合照護「2模式」逆轉洗腎

台灣洗腎人口高居全球之冠，主因是糖尿病和高血壓控制不佳，目前洗腎患者超過9萬，慢性腎臟病患者更已突破90萬人。衛生福利部長石崇良表示，預防洗腎的關鍵策略逐步朝向早期介入、及早預防，並指導國家衛生研究院、台灣腎臟醫學會共同發布亞太首份《早期慢性腎臟病年報》，進一步推動精準照護。







3原因讓洗腎人口越來越多



石崇良表示，近年洗腎患者的新發生率有減少趨勢，是好現象。但隨著台灣正式邁入超高齡化社會，在老年人口快速增加、透析治療健保全額給付且列為重大傷病免部分負擔、照護品質優良使透析患者整體5年存活率都在全球名列前茅等3大因素下，導致累積存活人數增加，總體洗腎人口仍居高不下。

「三高、糖尿病為慢性腎臟病進展與惡化的重要風險因子。」石崇良強調，近半數透析患者合併糖尿病，因此血糖控制為首要目標，其次應做好血壓管理並定期追蹤腎功能，配合生活型態介入，讓腎臟不會惡化到需要洗腎。





腎病照護目標轉為早期介入



石崇良說明，光是每年透析健保支出就高達500億元，佔健保總預算逾6%，政府及醫界不只要照顧洗腎患者，也要趕在腎臟病患者進入洗腎階段以前，及早介入治療。近年來，衛生福利部中央健保署的治療策略逐步朝向早期介入、及早預防，推動兩項論質計酬（P4P）方案：

初期慢性腎臟病照護整合方案（Early CKD P4P）： 透過提供治療和衛教措施來延緩腎功能惡化。

末期腎臟病前期病人照護與衛教計畫（Pre-ESRD P4P）：目標是延緩腎功能惡化、減少併發症發生，並為患者在適當的時機能夠順利進入透析治療先做好準備。

石崇良進一步解釋，這兩項方案分別涵蓋慢性腎臟病早期到透析前的關鍵照護，協助醫療院所及早辨識腎功能惡化風險並進行個人化管理，同時強化併發症控制、用藥與營養照護，以延緩進入透析階段，甚至可以反轉腎功能。





亞太首份「早期慢性腎病年報」



為此，台灣腎臟醫學會發布亞太地區首份《2025早期腎病年報》，以完整的早期慢性腎病登錄資料，成為全球第1個擁有「早期腎病全國登錄」的國家。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，此份年報以協助民眾有效預防腎病、遏制病情惡化為目標，並結合慢性腎病臨床照護指引、慢性病照護計畫，多管齊下延緩腎臟病惡化。

吳麥斯說明，若能將腎臟病的疾病進程停留於慢性階段，可使急性腎損傷風險降低4.8倍，並減少5.7倍的死亡率，住院率也能明顯下降；早期治療的碳排量相對較低，隨著病情惡化與治療強度提高，醫療過程所造成的碳排也會逐漸攀升。因此，預防透析可說對於腎病照護及環境永續皆能受益。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，過去國內腎臟病照護，多集中在透析與末期階段，對早期病程的掌握較為不足。近年加入照護計畫的高風險與極高風險腎病患者比例逐漸下降，代表國內腎臟病治療早期介入及預防的策略有所成效，臨床上更重視早期慢性腎臟病患者的照護，有助延緩腎功能惡化並減少併發症發生率。

許志成說明：「此份年報首創整合Early CKD P4P和Pre-ESRD P4P完整資料與風險分級指標，填補早期腎病資料，並透過大數據分析患者的病程變化與共病趨勢，成功補上早期腎病照護的長期缺口。」

統計顯示，加入慢性腎病照護論質計酬（P4P）計畫的患者，進入透析時間明顯延後。石崇良表示，目前P4P覆蓋率約38%，希望持續提高。健保署自2025年3月起納入SGLT2抑制劑給付，有效延緩慢性腎臟病進入透析的時間，並整併早期慢性腎病、糖尿病腎病變、尿毒症前期等治療照護，目標2030年達到慢性病死亡率降低三分之一。

早期預防整合2大照護模式









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為台灣發布亞太首份《早期腎病年報》！石崇良：整合照護「2模式」逆轉洗腎