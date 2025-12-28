台灣發生規模7強震 小S罕見發文「9字充滿關心」

小S近來鮮少發文。翻攝Instagram @elephantdee

台灣宜蘭外海昨（27日）深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，全台各地感受到劇烈搖晃，震驚不少民眾。在這場驚魂夜中，近年來因家庭因素生活極其低調的藝人小S（徐熙娣），深夜罕見在社群平台發聲，僅用9個字表達對大眾的關心，讓不少粉絲在恐慌之餘感到一絲溫暖。

宜蘭外海規模7.0強震 全台震感強烈災情頻傳

根據中央氣象署觀測，此次地震震央位於宜蘭縣政府東方外海，深度約72.8公里。雖然屬於較深層的隱沒帶地震，但由於規模巨大，能量釋放相當於16顆原子彈，導致全台15縣市最大震度皆達到4級。全台各地陸續傳出零星災情，包括宜蘭部分地區停電、桃園機場天花板掉落、新北市街道出現磁磚雨及路面裂痕，甚至有民眾屋內天花板震出裂縫。

小S罕見破冰發聲 「全黑畫面」9字暖哭網友

地震發生後，向來在社群媒體上相當活躍、但近期因經歷喪姊之痛而進入長時間沉潛的小S，罕見地在Instagram發布限時動態。她曬出一張全黑的畫面，並配上簡單的9個字：「希望大家都平安無事」。

這篇貼文雖然語氣精簡，卻是小S自大S過世後極少數主動針對公眾事件發出的感性文字。這9個字不僅反映了她對當下強震的擔憂，也被外界解讀為在經歷過親人離去的巨慟後，她對於「平安」二字最真切的體悟。

小S痛失大S後很少發文。翻攝Instagram @elephantdee



