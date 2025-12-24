台灣發生「令人心痛的事件」！ 蔡英文平安夜發聲：願明天的台灣依然溫柔而堅強

北捷近期發生無差別攻擊事件，蔡英文在平安夜發聲了。（本刊資料照）

北捷的無差別攻擊事件至今仍讓民眾餘悸猶存，該起事件含凶手在內共4死11傷。前總統蔡英文今（24）日發聲說，「願今晚的大家，一切心安、順遂。願明天的台灣，依然溫柔而堅強」。

蔡英文說，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，她知道，許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。

蔡英文表示，「我想對傷亡的民眾與家屬，表達我最深切的哀悼與關心。我也想謝謝守護台灣人民的警、消、醫、護，各位辛苦了。我更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任」。

蔡英文提到，在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福我們所愛的人安好，也祝福大家心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜，「台灣一直都是這樣走過來的。 在困難的時候，我們選擇彼此扶持； 在不安的時候，我們選擇守住希望。願今晚的大家，一切心安、順遂，願明天的台灣，依然溫柔而堅強」。

