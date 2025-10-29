台灣發行穩定幣 金管會設3關卡
立法院財政委員會30日將審查《虛擬資產服務法》，金管會主委彭金隆進行報告與接受備詢，而專法中也規範穩定幣，未來將授權設置穩定幣子法規範，包含穩定幣發行管理、管理監督、罰則等3大面向。
金管會表示，《虛擬資產服務法》包含「穩定幣發行及管理」專章，是金管會與中央銀行共同研定，而且具有3大重點與管理。對標國際規範，參考美國、歐盟、日本、新加坡等國家對穩定幣發行的監理規範與架構，將價值錨定法定貨幣的虛擬資產視為穩定幣納管，並定義穩定幣為「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定的虛擬資產」。
金管會表示，在我國境內發行穩定幣，應先向主管機關申請許可。境外發行的穩定幣如美元等穩定幣應先取得主管機關同意，才能在我國的虛擬資產中交易。
境內穩定幣發行人應設置十足的準備資產，須進行定期查核，繳存足額的準備金，並向主管機關申報穩定幣發行相關資料及進行資訊揭露。
金管會的報告顯示，虛擬資產服務專法將訂立8個子法，其中穩定幣就有1個子法，為《穩定幣發行許可管理辦法》，主要規範可以申請發行的發行人資格、最低實收資本額、可以發行的穩定幣種類、運用場景、廢止許可事由、準備資產的設置與定期查核、穩定幣發行與贖回程序。
其他的虛擬資產子法則包含《虛擬資產服務商設置標準》、《虛擬資產服務管理辦法》、《虛擬資產服務商負責人及業務人員管理規則》、《虛擬資產服務商建立內部控制制度處理準則》等。
