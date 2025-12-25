台灣白魚曾消失半世紀 生態工法改善棲地數量回升

（中央社記者汪淑芬台北25日電）只能在淺水生活、被列為二級保育類物種的「台灣白魚」曾消失半世紀，農業部農村發展及水土保持署透過生態工法，在僅存少量的區域，協助社區改善棲地，已見魚隻數量回升。

根據農村水保署資料，台灣白魚又稱台灣副細鯽（Pararasbora moltrechti），是1908年一名俄籍學者來台採集物種時，在日月潭偶然發現；1922年一名日籍學者在日月潭湖畔水田和小溪再度發現蹤跡，但日月潭興建水庫後，水位上升近20公尺，只能在淺水生活的台灣白魚從此超過半世紀宛如人間蒸發。

廣告 廣告

農村水保署說，當水域環境條件變差，除了少數水陸兩棲、能適應鹹淡水的魚種或許有機會避走他處外，純淡水魚只能就地洄游求存，若棲地持續劣化，族群數量可能逐漸式微甚至滅絕，台灣白魚就是其中一例。幸運的是1995年至2004年，調查單位在南投埔里鎮的茭白筍田、魚池鄉的小溝渠、台中新社食水嵙溪中上游發現少數台灣白魚族群。

不過，魚池鄉的台灣白魚族群受到住家廢水排放和吳郭魚等外來魚種入侵影響，已經絕跡，目前只有埔里鎮一新里的樟湖坑溪、煙寮坑溪、台牛坑溪、向善里的水流東溪，以及台中食水嵙溪上游水質清澈、植物茂盛的茭白筍田及小溪潭中還有分布。

因台灣白魚對環境變化極度敏感，受到分布地狹隘、河川水源乾枯、河川棲地因農用引水而被攔截與切割、土石流破壞、攔砂壩阻隔、開發與施工不當、農藥與殺草劑污染毒害、外來魚種掠食及競爭等影響，數量非常稀少，農村水保署近年與民間合作搶救。

農村水保署說，2022年在台牛坑溪進行「后湖橋上游野溪工程」，以生態工法營造河道多樣性水域環境，深潭、淺瀨及低水流路，適合台灣白魚及馬口魚等原生種魚類棲地的環境恢復良好。另外在樟湖坑溪導入永續及恢復自然生態系統的概念，以社區參與方式營造生態池，並由社區擔負後續維護、定期監測，同時鼓勵農民無毒栽種，結合地方達到最大保育效益。

農村水保署說，生態池規劃以「不改變原地貌、減少環境擾動」為原則，在既有湧泉點進行活化，且保留原本樹木，利用在地石材進行人工乾砌，減少對環境干擾及碳排放。

根據農村水保署現地調查結果，與台灣白魚共域的還有台灣馬口魚、台灣纓口鰍、中華花鰍、泥鰍、短臀鮠、粗糙沼蝦、拉氏清溪蟹、大肚魚等，物種繁多。

農村水保署整治野溪過程中發現，樟湖坑溪河道土砂堆積情形已久，豐枯水期水位差異大，生態池營造需利用水管連接河道及湧泉點。

農村水保署說，考量台灣白魚的生活習性，出水口方向需朝河道下游面，以利魚兒上溯，豐富的水中植生可提供躲藏空間，水深不低於50公分，為台灣白魚打造棲地的同時，也能增加旱季水源，營造其他生物友善的生活環境。

農村水保署說，目前已完成2處生態池，旱季時最近觀察台灣白魚數量分別從27尾、12尾上升至63尾、106尾，顯示確實提供棲息避難的成效，雖然台灣白魚數量仍非常稀少，但已開始增加就是好現象。

另外，台中區農改場發現，配合台灣白魚而改採有機種植的茭白筍田區，生產效益不佳，今年協助導入新的有機栽培技術，應用微生物製劑，加速茭白筍剩餘物質分解還肥於田、推行魚茭共生生態防治策略，不但達到保育台灣白魚，並將有機茭白筍產量從18.7%提升至29.5%。（編輯：張雅淨）1141225