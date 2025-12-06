台灣百億富豪人數超日韓法 近7成不靠爸媽是「白手起家型」

瑞銀集團（UBS）5日發布的《2025年億萬富豪雄心報告》（Billionaire Ambitions Report）顯示，截至今年4月4日，台灣擁有51名身家超過10億美元（約新台幣312億元）的億萬富豪，不僅超越日本（41 人）、韓國（31 人）及澳洲（43 人），更領先法國（46 人）與瑞典（31 人）等歐洲國家。台灣億萬富豪總財富達1636億美元（約新台幣5.1兆元），年增幅 19.2%，在亞太主要市場僅次於新加坡（66.4%）及中國（22.2%），位列第三。

台灣近七成億萬富豪為「白手起家」

報告特別指出，台灣51位億萬富豪中，高達69%屬於白手起家型，顯示台灣的財富故事並非僅是上一代製造業、傳產企業主的延伸，更有相當比例來自科技製造鏈、品牌與服務業、金融與新創等新經濟面向。2025年台灣新增7位億萬富豪，同時有3人跌出榜單，這樣的「進進出出」意味著產業結構持續位移，資本市場對成長性企業的評價正在調整。

台灣2.8兆財富將轉手 家族傳承成下一場大戰

瑞銀報告特別點名台灣，在全球財富轉移浪潮中的重要性。在大中華區預估的4070億美元跨代財富轉移之中，台灣預計在未來15年內將轉移913億美元（約新台幣2.8兆元），相當於每年約91.3億美元，成為大中華區內一個不容忽視的家族財富重鎮。報告強調，這項估算仍是保守版本，尚未將資產潛在未來增值及慈善捐贈、稅負等因素納入，實際金額將更可觀。



報告顯示，2025年全球億萬富豪人數增至2919人，較去年成長8.8%，總財富創下歷史新高達 15.8兆美元，增幅13%。亞太區迎來顯著回升，億萬富豪人數從981 人增至1036人，增幅居全球之首，總財富成長11.1% 至4.2兆美元。其中79%為白手起家，凸顯區內蓬勃的創業精神。中國以470人名列亞太第一、全球第二，僅次於美國（924人）。

科技富豪強勢回歸

從行業角度來看，科技界億萬富豪的財富增長23.8%至3兆美元，與消費及零售業並列全球行業之首。隨著「深度求索」（DeepSeek）等大型語言模型發布以及市場對「中國製造」科技發展重燃興趣，大中華區科技業億萬富豪強勢回歸。受訪億萬富豪中，認為大中華區提供最大投資機遇的比例從去年11%激增至34，選擇亞太區（不含大中華區）者也增加至33%。

史上最大繼承潮來臨 2978億美元一口氣交棒

最後，報告也揭示，全球正迎來史上最大規模的跨代財富轉移。2025年共有91人透過繼承成為億萬富豪（64 名男性、27 名女性），總計繼承創紀錄的2978億美元，較去年增加逾三分之一，是2015年開始統計以來最高紀錄。瑞銀估計，未來15年億萬富豪子女將至少繼承5.9兆美元，全球億萬富豪將累計轉移約6.9兆美元財富。