台灣百年茶業史 透過XR沉浸體驗

台灣茶揚名國際，有北包種、南凍頂的美稱，尤其150年前，茶葉遠銷海外、造就大稻埕繁盛。一百多年後，台灣大學透過科技，結合茶、文學、音樂與XR，打造一場「看得到、聽得到、喝得到」的五感沉浸體驗。觀眾不只走進故事，更在喝茶之間，重新品味台灣的歷史、與人文滋味。

透過延展實境XR，打造沉浸式劇場體驗，帶領觀眾穿梭於台灣茶業百年歷史。有別於一般VR體驗，演出過程中，觀眾可以實際品嘗到由泡茶專家準備的好茶。

體驗觀眾 紀女士：「感受到茶香，這是一個滿特別的設計，就是說我看到虛擬的，但是我可以接觸到實體的茶杯茶具，但我又可以吞下去或喝到相對應的茶。」

廣告 廣告

台大資訊網路與多媒體研究所教授 洪一平：「像這種因為是最新的技術，所以我們當時是透過文化部的補助，來完成這一次的作品，用最新的科技希望呈現一些，比較有文化底蘊的故事。」

計畫主持人，台灣大學洪一平教授，一年多前，參與過一場特別的音樂會，一邊聽大提琴、一邊喝茶，於是萌生把台灣茶、音樂和故事保存的想法。

台大資訊網路與多媒體研究所教授 洪一平：「你會發現進去以後，說書人講完故事，我們進入故事的時候，每一個人都坐到中間(位置)裡面去了，因為你在虛擬裡面就是坐到中間，所以這個等於是，也有一點平權的味道，因為大家都可以在虛擬世界裡面，坐到最好的那個位置，去看那個精準的表演。」

核心敘事以中法戰爭前後的大稻埕為背景，將19世紀台灣茶外銷盛衰，以及白毫烏龍，被小綠葉蟬啃食後，產生獨特的蜜香，透過XR劇場形式呈現，觀眾在光影以及音樂的交會中，感受台灣茶業風華。

更多 大愛新聞 報導：

聯絡點拆除清理 滿滿回憶期待新局

輔具需求高峰期 跨縣市調配滿足所需

