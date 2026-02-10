台灣的土地上，有自己的「櫛瓜」！過去價格昂貴，近來物美價廉，大功臣是她！

【文／Beauty美人圈．Letisha】



櫛瓜，在近幾年成為國人的減肥救星！口感清脆舒適、超好入菜烹調，且100公克僅僅15大卡，還富含維他命C、類胡蘿蔔素、銅、錳、鎂、鉀等微量元素，同時兼具低升醣指數，有營養、低熱量又高纖，難怪成為全球公認的超級健康食物。事實上，「櫛瓜」是近幾年才在台灣開始流行起來，而這一切都要感謝台灣的櫛瓜超人— 黃圓滿 女士，一起來認識台灣的櫛瓜故事！

「櫛瓜季」來臨！飲控、減重的超級福音

大約在每年的10月至隔年4月上旬，台灣正式進入物美價廉的「櫛瓜季」，通常2-3月是產量高峰。不過，愛吃櫛瓜的你一定有注意到，過去櫛瓜的價格並不便宜，但在這幾年價格變得可愛，荷苞不心疼，也讓更多人品嘗到櫛瓜的美味，更成為飲控、減重的福音。

大約在每年的10月至隔年4月上旬，台灣正式進入物美價廉的「櫛瓜季」 圖片來源：IG@mise.en.table

櫛瓜不耐熱，過去只能仰賴進口

不過為什麼「櫛瓜」會在台灣變得普及呢？這要說到，櫛瓜原產於墨西哥，是南瓜品系之一，也被稱為「夏南瓜」，自大航海時代從美洲傳到義大利，成為歐美地區重要的夏季蔬菜之一。不過「櫛瓜」並不耐熱，生長的最佳溫度為晝溫 25 ℃，夜溫 15 ℃，台灣的高溫環境相當不利生長，因此過去台灣的櫛瓜多仰賴進口、價格昂貴。

櫛瓜原產於墨西哥，是南瓜品系之一，也被稱為「夏南瓜」圖片來源：IG@lotteandfood

台灣的櫛瓜超人— 黃圓滿 女士

直到民國87年，在臺南區農業改良場的研究員 黃圓滿 女士開始了櫛瓜育種，經過不斷的嘗試極努力，甚至需要在黎明時分、短短一兩個小時內完成授粉，不停地嘗試、培育，在努力了16年後，終於有所成果。民國103年，終於成功改良育成「臺南1號」、「臺南2號」、「臺南3號」和「臺南4號」的櫛瓜品種，更加耐熱、抗白粉病，從播種到採收只需35-45天，產季約落在9月中旬到隔年4月上旬。

台灣櫛瓜的四個品種差異分別為：

．臺南1號：綠色果皮，抗白粉病特佳，冬作具優勢。

．臺南2號：綠色果皮、中抗白粉病、較耐熱、幼瓜長、產量第二多。

．臺南3號：白綠色果皮，，中抗白粉病，略耐熱，果肉最細嫩，產量最大。

．臺南4號：黃色果皮亮麗，抗白粉病特佳，冬作具優勢且效益高。不耐熱，高溫或病蟲危害易使黃色果皮發生綠斑。

有了黃美滿女士的悉心培育，在近10年，台灣的土地上開始可以有自己的櫛瓜，而且物美價廉，讓櫛瓜開始在台灣流行起來。你也喜歡吃櫛瓜嗎？能在台灣吃到好吃的櫛瓜，真的太幸福了～



直到民國87年，在臺南區農業改良場的研究員 黃圓滿 女士開始了櫛瓜育種 圖片來源：農業部網站

