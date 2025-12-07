生活中心／綜合報導

AAA頒獎典禮，昨晚完美落幕，今天換ACON音樂節登場，主持重任由i-dle台灣成員舒華接下，舒華更是以一襲水藍色澎澎裙禮服亮相，宛如藍色仙子美翻全場，而與他共同主持的CRAVITY成員馬蒔權，更是用台語、韓文、中文，三種語言跟粉絲打招呼，誠意十足。

韓團i-dle成員 舒華：「大家好我是舒華。」

鑲鑽耳環、項鍊，搭配低胸水藍色澎澎裙禮服，展現清新脫俗氣質，i-dle台灣成員舒華，帶領李濬榮、Sui、Allen，一同主持ACON音樂節。

「台灣的孩子」舒華回家鄉當主持人 #-#馬蒔權用台語打招呼

CRAVITY成員 Allen。（圖／Star News x 三立都會台）





韓團CRAVITY成員 Allen：「大家好我是CRAVITY Allen，大家好我是馬蒔權，很高興跟大家見面，不知道大家有沒有聽懂我講的台語，但很高興見到你們，我是CRAVITY的Allen。」

Allen馬蒔權，三聲道，用台語跟台灣粉絲打招呼，誠意十足，接著由韓團AHOF打頭陣，為活動揭開序幕。

學生制服裝扮，加上輕快動感旋律，為現場注入青春能量，今年8月才造訪寶島的韓國嘻哈歌手ASH ISLAND，時隔四個月又再度登台。

韓星 ASH ISLAND：「我的2025巡演是從台灣開始的，而2025年最後的12月，又能在這裡演出，真的太棒了。」

興奮表示2025年的開始與結束都在台灣度過，ASH ISLAND更用音樂炸翻全場。





韓星 李伊庚。（圖／Star News x 三立都會台）





而近日遭爆私生活混亂的李伊庚，也不懼爭議來台，參加AAA頒獎典禮，甚至登上ACON舞台演出。

韓星 李伊庚：「ACON高雄尖叫聲，非常感謝高雄我愛你。」

台上深情獻唱，還不忘向粉絲告白，獲得全場一致好評，也為活動畫下完美句點。

