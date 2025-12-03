台灣的對美右翼媒體攻勢：賴清德與蕭美琴的外交新策略能成功嗎？

蕭美琴與特朗普第一任的白宮首席策略長班農節目《戰情室》（War Room）共同主持人娜塔莉·溫特斯（Natalie Winters）在台北會晤並接受專訪。 [Chen Lin / Office of the President , Taiwan]

當特朗普（Donald Trump，川普）於今年強勢回歸白宮之後，在更加詭譎的美中台地緣政治風雲中，台灣總統府逐步在發動一場針對美國右翼媒體的政治游說。

本週，台灣副總統蕭美琴與特朗普第一任白宮首席策略長史蒂夫·班農（Steve Bannon）播客節目《戰情室》（War Room）共同主持人娜塔莉·溫特斯（Natalie Winters）在台北會晤並接受專訪。

在此之前，台灣總統賴清德於10月初在台北接受美國廣播節目主持人巴克·塞克斯頓（Buck Sexton）及其胞弟小梅森·塞克斯頓（Mason Sexton Jr.）、克茲·塞克斯頓（Keats Sexton）主持的《克萊·特拉維斯和巴克·塞克斯頓秀》（Clay Travis and Buck Sexton Show）的獨家訪談，而台灣副總統蕭美琴亦曾在6月接受美國軍事播客主持人肖恩·瑞安（Shawn Ryan）的專訪。

而時任台灣總統府發言人李問5月在美國保守派媒體《華盛頓時報》（The Washington Times，1982年韓國統一教文鮮明創立）亦表達台北對深化台美關係的信心。

賴清德與蕭美琴二人將罕見的專訪機會給予美國主流大媒體之外的媒體，這場攻勢的核心動機何在？台北是否希望吸引並說服鐵桿共和黨選民，強調台灣的戰略與經濟價值，讓他們視援台為「美國優先」的投資，而非無底洞負擔？

抑或，這是更為微妙的布局，旨在間接融入特朗普的政治生態圈（political ecosystem），透過培養其支持者的善意，強化非正式管道的影響力? 或者如批評者所講，這是否僅是短期的公關操作 ?

譬如，有一位台灣官員今年10月向路透社披露說，「我們無法直接打電話給特朗普，因此必須找到其他方式與他溝通。」此外，一位美國官員也向路透社稱他們鼓勵台北接觸「新媒體」，以觸及「真正的美國人，而非自由派菁英」。

對此，美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）兼任資深研究員藍若思（Elisabeth Larus）教授向BBC中文解釋，稱這確實是賴清德的策略性舉措。她強調，儘管這些播客被標籤為「右翼」，但賴清德與蕭美琴二人接受專訪的播客和節目在每天能接觸到約8000萬的聽眾、觀眾或訂閱者。

她指出，《克萊·特拉維斯和巴克·塞克斯頓秀》每天能夠吸引近1000萬聽眾；《肖恩·瑞安秀》是美國第六受歡迎的播客，擁有約4200萬的訂閱者；班農的《戰情室》截至目前有6414集，自推出以來聲稱獲得多達2900萬的播放量，屬於排名前10的政治播客。這些數據顯示，這些節目吸引大約33%的美國選民或23%的美國人口，即有大量潛在受影響的人群。

事實上，回溯2024年美國大選，特朗普重返白宮後的「交易外交」風格讓台灣憂心自身在中美博弈中的定位，因爲他曾暗示對華讓步可能犧牲台灣利益。因此，台北此時轉向「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）陣營。

對此，英國諾丁漢大學（ University of Nottingham）蘇利文教授（Prof. Jonathan Sullivan）向BBC中文分析表示「民進黨已全力押注美國」。他說，民進黨視其為維持台灣民主自治的唯一策略。

但蘇利文教授強調，這項決定的後果之一，「便是台灣必須仰賴特朗普的善意——對台灣而言，這是極其艱難的處境，迫使台北不斷讓步、展現忠誠，並試圖抓住特朗普那飄忽不定的注意力。」

台灣政治大學外交學系黃奎博教授也向BBC中文分析說，對美國外交本來就是各黨各派都要接觸。他批評稱，「民進黨之前太過於偏向自以為理念相近的民主黨，所以現在吃了虧」，因此急著跟共和黨加強關係。

曾任國民黨副秘書長並研究美台關係多年的黃教授指出，美國國務院前資深顧問克里斯蒂安·惠頓（Christian Whiton）所指出有關台灣駐美代表處自2025年5月起，以每個月6萬美元的費用，雇用親特朗普的的政治公關公司「巴拉德合作夥伴」（Ballard Partners）來加強台美關係。他批評說，雖然說賴政府業已正在調整方向，但是更重要的事還是應該要站在台灣人民最大的利益去對美交涉。

10月，賴清德接受美國廣播節目《克萊·特拉維斯和巴克·塞克斯頓秀》（Clay Travis and Buck Sexton Show）主持人塞克斯頓的專訪 [Liu Shu fu / Office of the President Taiwan]

蘇利文教授則向BBC中文強調，「賴蕭」二人頻繁出現在「合特朗普口味」的媒體上，是希望並在「特朗普世界」中營造「親台」氛圍。鑑於右翼播客主持人曾在特朗普選戰中扮演關鍵角色，透過這一領域寄望接觸特朗普，情有可原。

他指出:「此舉即便並不高雅（decorous），但世界上每個國家——除了中國——都在盡其所能地迎合特朗普，而台灣的需求和脆弱性比大多數國家更大，因此這樣的策略對台灣是否有好處在台灣內部仍有高度争議。」

親身接觸與論述輸出——台灣與美國右翼選民

2025年以來，台灣總統府的右翼媒體攻勢可謂密集。首當其衝的是台灣總統賴清德在10月7日接受《克萊·特拉維斯和巴克·塞克斯頓秀》訪談。這檔美國保守派廣播節目，每週吸引超過500萬聽眾，主持人巴克·塞克斯頓以直率的反中立場聞名。

賴清德在節目中直言：「如果特朗普總統能說服習近平放棄對台灣動武，這將是值得獲諾貝爾和平獎的貢獻。」

此言一出，立即引發熱議：一方面被北京斥為「賣身求榮」；另一方面卻在MAGA圈內贏得讚譽。

台灣副總統蕭美琴的行動同樣積極。她在6月接受前海豹部隊成員轉型的播客主持人肖恩·瑞安訪談時，有一半時間聚焦在半導體，一半則在軍事。

美國海軍陸戰隊出身的瑞安製作的播客節目以美國退伍軍人聽眾為主，蕭美琴因此就烏克蘭戰爭分享台灣的「不對稱作戰」策略，並提及美國對台軍購的重要性等等。她又對瑞安強調，以南海為例，「中國的擴張意圖並不僅限於臺灣，他們有更強烈的全球野心，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。」

這次訪談播出後，瑞安在X（前Twitter）上轉發片段，獲得不小回應。近期，在11月底台北的班農「戰情室」特別節目中，蕭美琴與班農的共同主持人娜塔莉·溫特斯對談。溫特斯以反全球主義聞名，蕭美琴借機批評中共的「一帶一路」為「債務陷阱」，並呼籲「美國應視台灣為印太版的以色列——一個能獨立作戰的堡壘，共同對抗極權擴張」。

有分析稱，這些互動並非孤立事件。據路透社10月的分析，台灣自2024年底起，已系統性接觸多位MAGA影響者，原因是台灣的「疑美論」鬧得風風火火，台灣官員甚至憂慮特朗普會在抵達韓國后與習近平的會晤中犧牲台灣的利益，因此透過這些媒體遊說，強調美台防衛關係並尋求共和黨人的支持。

無論如何，分析「賴蕭」二人與美國MAGA派的專訪內容上，一致強調兩大主軸：一是經濟互惠——譬如台灣承諾擴大對美投資，如台積電在亞利桑那的晶圓廠擴建；二是戰略價值——將台灣定位為「反中前線」，而非被動受害者，並以烏克蘭戰爭為例，表達台美民主同盟的共同價值觀。

問題是，這個戰略的效果幾何？能真的接觸到特朗普嗎？

對此，藍若思教授向BBC中文強調，參與這些不同的播客不太可能影響特朗普或獲得他的善意，「而是更有可能影響美國公眾」。

她分析，美國選民可能會要求他們各自選區的國會議員支持台灣。因為在歷史上，美國國會曾對台灣民主表現出強烈的支持和防衛立場，賴清德和蕭美琴參加這些受歡迎的播客，更有可能影響美國國會對台灣的支持，因為這些國會議員會更容易收到這些播客粉絲選民的要求。

從數字來看，2023年的皮尤大型調查顯示，美國人對台灣的正面觀感為66%，共和黨人略低於民主黨人（64%對70%），但整體支持台灣維持現狀或獨立的傾向明顯。2024年芝加哥全球事務委員會（Chicago Council）調查顯示，共和黨人對台灣的「溫暖感覺」為54%，低於民主黨的62%，但共和黨人更傾向支持「優先防衛台灣」（共和黨的43%對民主黨38%）。

MAGA選民是特朗普的大票倉 [BBC]

台灣的「疑美論」與特朗普的「交易式」外交

為何賴清德政府執意如此？有分析稱根本動機在於應對特朗普的「交易外交」風險。這都基於一些智庫報告——特朗普第二任可能將台灣視為中美談判籌碼，類似2018年的貿易戰。 因此，透過媒體攻勢，台灣試圖從鐵桿共和黨選民滲透美國政治，讓美國人或白宮相信「援台=反中=美國利益」。

這與烏克蘭形成鮮明對比——後者被部分MAGA派視為「民主黨的歐洲泥沼」，耗費數百億美元卻無經濟回饋。 台灣則強調「互惠」：如擴大《美台自由貿易協定》、聯合研發AI武器，確保美國「不虧本」。事實上，2025年美台軍售額已達180億美元，較烏克蘭援助多出30%。

不過，英國諾丁漢大學蘇利文教授則向BBC中文分析，這樣的策略對台灣是否有好處在台灣內部是高度有争議的。他向BBC中文強調，台灣反對黨這幾年來一直在說，把台灣所有的希望都寄託在美國身上是一種冒險。

在拜登（Jod Biden）時期的美台關係「堅如磐石」的支持下，這種「疑美論」並沒有引起太大反響。而在特朗普時期，「疑美論」則更具說服力——尤其是特朗普持續向台灣施壓出售昂貴的武器系統、試圖掌控半導體產業以及對台宣佈20%的關稅，並且目前與習近平相處融洽。

但蘇利文同時強調，賴清德已決定「抗中、保台」到底，所以他現在只能走「親美」這條路。「賴總統希望通過新的國防開支以及放棄一些台積電的利益等向特朗普示好，能夠獲得特朗普的支持——而沒有這一點，賴政府的處境就會非常艱難」。

蘇利文舉例說，已經有63%的台灣人對他的兩岸關係處理不滿，這就是為什麼名義上的「進步派」在強調自由民主價值的同時，仍然渴望與特朗普及其右翼媒體粉絲「攀交情」。

有分析稱，賴政府面對中國施壓，選擇「親美」路線。 [Getty Images]

美國華府智庫「布魯金斯研究院」台灣研究講座主任、前白宮國安會中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）也在台媒專欄强調，對特朗普外交的任何預測都必須承認特朗普是個衝動且自信滿滿的政治人物。

何瑞恩說，特朗普相信他能與習近平達成「大協議」，視奉承與讓步為與習近平談判的首選工具。因此，在此背景下，台灣需要保持靈活性，在向美國呈現其價值主張時更是如此，因為民主對抗專制的重複宣示無法打動特朗普。

無論如何，台灣總統府對美國右翼媒體的攻勢，標誌著一個在強國狹縫中的台灣在巨變時代的應變戰略及艱難處境。賴清德政府的戰略鎖定讓特朗普強勢回歸白宮的鐵桿共和黨選民，重新定義台灣為「美國利益的延伸」，更在「特朗普2.0」時代與中國關係幾何的陰影下，冀盼穩住美台關係。

然而，隨著中美貿易戰持續，兩國邊打邊談判，賴清德接數特朗普及其選民的策略或許將面臨更多不確定性的考驗——如果特朗普推動與北京的「大和解」，台灣能否維持其「不可或缺」的地位？此外，台灣內部的「疑美論」又持續不滿並打擊台灣現在明確的「親美」路線。但無論如何，這波操作已證明：政治外交確實不只是靠峰會，對台灣這樣在主流外交邊緣的政權而言，更靠敘事與輿論。