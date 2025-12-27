台灣的怪物右腕 徐若熙加盟軟銀 王貞治：期待相見

徐若熙加盟軟銀鷹。王貞治表示，「非常期待與你相見的那一天」。（中央社）

本報綜合報導

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊，日本媒體以「台灣的怪物右腕」大幅報導。軟銀鷹會長王貞治26日晚間透過球團表示，徐若熙在台灣的活躍有目共睹，非常期待他成為軟銀鷹的一員後，能作為投手群的支柱大放異彩，「非常期待與你相見的那一天」。

徐若熙26日舉行加盟軟銀鷹記者會。日本媒體紛紛報導，期待「台灣出身的158公里右腕」，予以關注。王貞治也對徐若熙的加盟表示欣喜。

他透過球團發表評論表示，「徐投手在台灣的活躍有目共睹，非常期待他成為鷹隊的一員後，能夠放手一搏，作為投手群的支柱大放異彩」；並勉勵徐若熙，「明年的戰鬥已經開始了，請在休賽季做好心理準備。非常期待與你相見的那一天」。

軟銀鷹老闆孫正義向總教練小久保裕紀提出「連續奪下日本一」的目標。他表示，「王（貞治）會長創下了世界第一的紀錄，也為球隊植入拚到底的精神，這就是我們鷹隊的文化。不能因為成為日本一就自滿、滿足，一定要達成連霸。」

軟銀鷹如果下季再奪太平洋聯盟冠軍，將是球團遷至福岡後首次聯盟3連霸；如果連續2年奪得「日本一」，則是繼2017～2020年4連霸以來再度達成。小久保表示，「我感到責任重大。奪下日本一之後，我的心思已經放在明年」。