台灣的抱怨聽到了！洛克希德馬丁回應F-16V戰機延遲交付：會「盡可能」加速完成

美國國防大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）4日向外媒表示，面對台灣抱怨其採購軍武一再遭到延遲，他們已正在努力加速，希望能更快向台灣交付，延遲多時的全新F-16V戰機（F-16 Viper）。

《路透》報導提到，台灣面臨來自北京日益增長的軍事威脅，但其「最重要的國際盟友與和武器供應國」，美國卻一再延遲其訂購的新式武器。引述一份提交立法委員的報告，我國國防部表示，原預計在2026年底前交付的66架F-16V戰機，因生產線重新安置和供應鏈中斷等多重問題，目前交機時程已確定推遲。

洛克希德馬丁在電郵聲明中表示，他們一直都非常支持台灣強化其空防能力，「我們將持續與美國政府密切合作，在確保產品安全且合規的前提下，盡可能加速交付期程。」

國軍現有F-16V戰機升級計畫已在2023年完成，目前提及的計畫，是指66架新的F-16V戰機。

