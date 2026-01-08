（圖／李在明社群媒體Ｘ）

韓國總統李在明訪問大陸，綠營一堆冷嘲熱諷，韓國國內也有雜音，但他堅持對的事，就是做。放眼當前兩岸關係，台灣就是需要一位李在明，直接去大陸訪問，兩岸才能走出兵凶戰危。

李在明曾於幫國會議員助選時說，韓國不必介入兩岸，只要對大陸與台灣都說「謝謝」就好，引發綠營的批評。但從另外一個角度來看，代表李在明非常清楚韓國的國家利益在哪。

他上台後，深知對韓國影響最大的無非3個國家：美國、中國與北韓。朝鮮半島局勢要穩定，必須降低與北韓的敵對關係，因此，他宣布撤除對北韓播放心戰廣播節目「自由之聲」，並提議恢復南北韓連絡管道。這次訪中，也是期盼北京能透過其對北韓的強大影響力，促成南北韓對話。

廣告 廣告

對大陸政策上，他一改前總統尹錫悅把所有雞蛋放美國籃子內，李在明希望強化與大陸經貿合作，他也一再強調，不應該放任韓國國內對大陸人身攻擊式的示威。對於中日爭端，他說，重點是不能傷害韓國的利益，對此謹慎以對。

在習李會中，大陸國家主席習近平提到兩個成語：中韓兩國長期堅持「以和為貴」、「和而不同」，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。如果把和，當成融和，兩岸何嘗不是如此？兩岸除了和平，沒有第二條路，兩岸都是中國人，兩岸的制度和意識形態差異，當然都可以談，這是一家人的事。

無論是國民黨主席鄭麗文，或即將出任海基會董事長的蘇嘉全，有為者亦若是，台灣當前正是缺乏一位李在明，不計毀譽，而是以蒼生為念，在最緊張的時刻訪問大陸，促進兩岸諒解。