副總統蕭美琴近日在歐洲議會大樓所舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」會議中發表演說，民進黨與綠營媒體大肆宣傳，稱這是「台灣外交的歷史突破」，是「民主的勝利」。然而事實上，該演講並非歐洲議會的正式會議，而是由民間組織IPAC租借歐洲議會場地所主辦的周邊活動。出席的執政黨歐洲議員寥寥無幾，多數只是象徵性致意。這樣的場面，在正常國際外交中頂多算是「邊會發言」，但在台灣卻被包裝成登上歐洲舞台的「偉大時刻」，顯示出台灣外交的焦慮與自卑。

民進黨政府長期將「被看見」視為外交成果，把「曝光率」當作是外交成就。台灣的外交官或政府官員無論是與誰合照、在哪裡講話，只要是能拍照發新聞稿，便可成為政績在國內宣傳。但這種「象徵性外交」的本質，其實是對現實的一種逃避，因為真正的外交突破，應該是制度、協議與合作，而不是一次無關痛癢的演講，或是一張刻意擺拍的照片。

台灣外交長期困於國際現實，邦交國數量銳減，正式場合難以登場。賴清德政府不思以國家利益為核心作為出發點，尋求外交上的實質突破，卻將「象徵性曝光」視為政績，用話術和宣傳把「非官方」的外交互動吹捧成「重大突破」。這種「只求亮相、不問實質」的心態，不僅無助於拓展真正的國際空間，反而讓外交變成內政宣傳，淪為島內群眾一劑自我安慰的麻醉藥。

我們從烏克蘭的例子，便能看出這種「話語外交」的局限。澤倫斯基自戰爭爆發以來，幾乎跑遍全球，發表了數百場演說，從美國國會、英國下議院到歐洲理事會，無不掌聲雷動、口號滿天。但當戰事陷入僵局、援助出現疲乏時，那些熱烈的掌聲與「我們與你同在」的口號卻化為冷淡的沉默。如今的烏克蘭，仍在孤軍苦撐，國際社會的支持明顯減弱。這正說明演講再多、聲援再熱，若缺乏實質利益與長遠戰略，終究只是一場「煙火外交」。台灣若只醉心於這種象徵性的曝光與虛榮性的演說，最終只怕也會重蹈同樣的命運。

台灣外交的問題，不在於沒有朋友，而在於過度依賴政治表演。從蕭美琴的「歐洲議會演講」，到蔡英文出席的「柏林自由會議」，每一次亮相都被視為「台灣被看見」的突破，卻從未問過，這些曝光究竟能換來什麼實際利益？台灣是否因此在國際貿易、區域安全或經濟合作上獲得任何具體成果？當領導人把國際場合變成選舉造勢的舞台，台灣的外交不但不會被尊重，反而會被視為政治表演的一部分。

真正的外交突破，不是靠一場演講、一張合照來證明，而是透過穩健的戰略、經貿的實力與成熟的智慧去爭取國家的實質利益。拚外交，若一個副總統的「非官方」演講都要靠全島動員來「造神」，那說明我們仍未走出外交的自卑。

賴政府與其在島內自嗨，不如踏實地改善內政、提升競爭力，讓世界看到一個不需乞求關注的台灣，這才是真正的國際尊嚴。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）