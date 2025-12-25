台灣的資通訊廠終於追上聯想！ 謝金河：去紅鏈成壯大關鍵
電子時報黃欽勇社長貼上2025年全球EMS大廠營收排行，台灣的鴻海，緯創，廣達勇奪前三名，立訊第四，後面是緯穎，和碩聯合美系大廠剩下Jabil及Fletronics，第10名是仁寶電腦。財訊傳媒董事長謝金河表示，台灣的資通訊產業崛起，背後重要因素是「去紅色供應鏈」，隔開中國，讓台灣的產業在全世界伸展開來，慢慢壯大！
謝金河指出，這個排行榜，台灣有6家進榜，而且前6名，除了立訊，都是台廠，這可以看出近廿年台廠在電子代工的進化，也可以看到中國立訊的急起直追。其實在鴻海進入專業電子代工領域，最大的是Soletron及Flextronics，如今Soletron已經不在榜上。
謝金河指出，在這個榜單，聯想也不在裡面，引發他的關注。除了鴻海一開始就走專業代工路線，廣達，緯創都是從PC，NB，到手機代工，然後很重要一步切入Server，再從伺服器進入機櫃，緯創，緯穎都是成功的代表作。
過去台灣的資訊大廠規模都不大，他印象最深刻的是2012年在宏碁任職15年的蔣凡可．蘭奇被聯想挖角，那個時候，聯想規模已經很大，蘭奇跳槽的理由是要做世界第一，如今蘭奇已經辭世，不過，台灣的資通訊大廠已追上聯想。
今年AMD的蘇姿丯二度造訪聯想，為H200在中國的銷售綁椿，聯想給予最熱烈的歡迎，雙方也將在Ai領域有更深入的合作，可以看出聯想除了PC，NB在伺服器領域也有角色。
從營收，獲利的角度來看，聯想2024會計年度營收4449億港幣，淨利79.07億港元，換成新台幣約1.8兆營收，320億台幣的淨利，廣達去年營收1.45兆，淨利590億，營收和聯想接近，但獲利超過。上一季聯想營收1207.6億港元，約4800億台幣，淨利19.03億港元，約77億台幣，和緯創相當，廣達上一季賺164.3億台幣，已經超過聯想很多。
謝金河分析，台灣的資通訊產業崛起，背後有一個很重要因素是「去紅色供應鏈」，隔開中國，讓台灣的產業在全世界伸展開來，慢慢壯大！
