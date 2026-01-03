「台灣的鍋」重要公告！萬華老店遭狂漲租金逼走了

台北市萬華區寶興街的小火鍋店「台灣的鍋」宣布將於115年2月底結束營業，這家經營21年的在地名店坦言，房東一次調漲租金約6成，加上物價與人力成本持續攀升，已無法負荷，消息曝光後引發在地居民不捨與不滿。

「台灣的鍋」宣布將於115年2月底結束營業。（圖／翻攝 我是萬華人Chill Wanhua臉書 ）

店家在門口張貼綠色公告說明歇業原因，內容提到感謝顧客長年支持，但因大環境影響導致物價上漲、人力短缺，加上店租一次調漲60%，成本已無法承擔，並請大家協助「幫台灣的鍋找家」。有民眾在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文分享這則消息，感嘆從小吃到大的店家就這樣走入尾聲，老闆親切的招呼聲與員工敬業服務，仍不敵高漲的租金壓力。

根據《中時新聞網》報導，該店原本月租約為3萬2000元，房東後續調漲至5萬元。老闆去年已將全品項價格調漲約20%，並嘗試透過外帶優惠降低人力成本，但面對再度上漲的租金，仍難以支撐營運。

消息在社群平台曝光後，立刻引發在地居民熱烈討論。不少網友留言直言「哇塞，房租漲了6成，如果3萬的租金，變成4萬8！」、「感覺房東是要趕房客了」、「房東根本在吸血」，也有網友質疑是否逼走原店家後另作打算。

