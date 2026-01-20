台灣的驕傲不只台積電！專家讚這公司「世界頂端站25年」：電力架構換代大贏家

「護國神山」台積電在技術上領先全球，其產能更是舉足輕重，深刻影響全球晶片供應鏈。對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞沈萬鈞表示，很多人忽略在先進製程之外，台灣其實還有另一家公司，在自己所屬的關鍵產業裡，已經站在世界頂端長達25年，那就是台達電。

沈萬鈞在臉書撰文指出，如果說台積電掌握的是「算力的極限」，那台達電掌握的則是「電力如何被安全、有效率地送到算力旁邊」。在AI時代全面展開之前，這個角色長期被視為基礎配套；但從今年開始，情況正在發生本質性的改變。

廣告 廣告

沈萬鈞提到，台積電掌握的是「算力的極限」，那台達電（見圖）掌握的則是「電力如何被安全、有效率地送到算力旁邊」 。（資料照，柯承惠攝）

沈萬鈞說明，高盛上周五（16日）出了最新的台達電研究報告，除了調升目標價到1600元，關注的重點並不只是AI伺服器帶來多少新增需求，而是電力架構升級，如何改變台達在整個價值鏈中的位置，不只是賣更多PSU（電源供應單元），而是站進電力系統核心。高盛的核心判斷很清楚：隨著高壓直流電（HVDC）與Power Rack架構逐步成為主流，台達的角色已經從單一電源模組供應商，升級為整體電力系統解決方案的關鍵設計與交付者。這代表的不是出貨量線性成長，而是單位瓦數價值、系統層級ASP與長期訂單能見度的同步提升。

沈萬鈞指出，在財務模型上，高盛預期台達AI相關電源業務，未來2年將出現跳躍式成長，營收結構明顯向高功率、高附加價值產品傾斜；更重要的是，這類系統型方案能帶來較佳的毛利結構，使獲利成長速度高於營收。

沈萬鈞透露，台達電連續25年全球電源供應器市占第一，背後代表的是長期累積的技術深度、專利布局、工程師規模，以及與客戶前期共同開發的經驗。當客戶開始把HVDC視為正式規格，而不是選配方案時，能夠被拉進早期設計階段的廠商，自然只會是那幾家「不能出錯」的名字。 這也是為什麼，在高盛的視角裡，台達電不是短線受惠者，而是電力架構換世代下的結構性贏家。

沈萬鈞讚台達電、台積電成台灣雙王牌

沈萬鈞強調，台達電最令人敬佩的地方，不只是它站上了AI浪潮，而是這麼大的一家公司，竟然能在2024年之後，連續幾年維持如此高品質的成長曲線。這不是循環反彈，而是產業位置被重新定義後的結果。

沈萬鈞總結說道，台積電掌握了先進製程的話語權，台達電則在資料中心電力架構換世代的關鍵時刻，站上了核心舞台。當全球都在為算力與能源效率競逐時，台灣何其有幸，握有2張關鍵王牌。

更多風傳媒報導

