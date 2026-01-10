台灣監獄能否邁向純素轉型 PETA 呼籲矯正署「終結餐桌上的暴力」

▲PETA代言人Pamela Anderson 造訪亞利桑那州麥里科帕縣監獄（Maricopa County Jail），推廣全素（vegan）餐計畫，稱該計畫有助健康、節省成本，並希望成為全國典範。該監獄受刑人餐點皆為純素，年省約20萬美元。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】善待動物組織（PETA）於1月6日致函法務部矯正署署長，誠摯呼籲矯正署在新的一年在全台監獄推行純素餐點政策。PETA 指出，國際研究顯示提供純素飲食不僅能穩定受刑人情緒、節省公帑開支，更能有效培養同理心與傳遞非暴力價值。

PETA 亞洲善待動物組織總裁傑森·貝克（Jason Baker）表示：「當受刑人食用肉類、蛋品與乳製品時，其實也間接參與了動物在養殖場與屠宰場所承受的恐懼與痛苦。唯有純素飲食，才能真正稱得上是『和平餐』。我們誠摯促請矯正署把握機會，將非暴力的精神，從日常三餐做起。」

廣告 廣告

牛隻與雞隻和人類一樣，都能感受恐懼、痛苦與喜悅。然而在現行畜牧產業中，牛隻往往先遭氣動擊昏槍（captive-bolt gun）重擊頭部，再被倒吊割喉；雞隻則被迫腳套鐵環、倒掛輸送，經過電擊水槽後，在意識尚未完全喪失的情況下被割斷喉嚨。

選擇純素飲食，每人每年可讓近 200 隻動物免於無盡折磨與殘酷死亡。對監獄系統而言，純素餐點還能顯著降低醫療支出——植物性飲食不含膽固醇、飽和脂肪含量低，且富含膳食纖維與抗氧化物，有助預防多種慢性疾病。美國曾有一所監獄（Maricopa County Jail）在停供肉品後，一年內節省逾新台幣 600 萬元（約 20 萬美元）的餐費與相關成本。（相關相聞）

▲PETA 致法務部矯正署林憲銘署長的完整信函內容，請見 [此處]。（圖／PETA提供）