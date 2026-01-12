台灣盤子？藍委爆「步槍彈採購貴3倍」 顧立雄親上火線曬帳本

國防部長顧立雄說明國軍對外採購5.56公厘鋼芯彈相關爭議。（資料照：張柏仲攝）

國民黨立委馬文君質疑，國軍有能力自製5.56公厘鋼芯彈（步槍彈），還曾以1發約6元的價格外銷美國，如今，國防部卻砸近11.7億元，向國外採購6200萬發鋼芯彈，平均1發18.82元「太離譜了」，懷疑有隱情。國防部長顧立雄今（12）日表示，兩者子彈製造內容不同，不要把這兩件事混淆。

馬文君日前表示，國防部以15億582萬元，採購7600萬發子彈採購標案，內容包括：7.62公厘空包彈、450萬發；5.56公厘空包彈、600萬發；5.56公厘普通鋼芯彈、6200萬發；9公厘手槍彈、350萬發等。

馬文君進一步舉5.56公厘鋼芯彈為例，質疑採購6200萬發，金額達11億6932萬元，平均1發要價18.82元，但同樣的步槍子彈，軍備局205兵工廠可自製外銷美國、1發約6元，結果國防部現在向外採購，1發超過18元，會不會太離譜？

國防部長顧立雄回應，這個約（美國陸軍向台灣訂購3億發5.56mm子彈）最早是在2005年，後來第2份合約2012年，「這個約跟軍備局自製子彈不一樣，因為發射藥、底火、包材、運輸都是由美方提供，我方只負責彈殼、彈筒、組裝。」

顧立雄強調，當時的合約是按照台美雙方合作機制進行，跟我方製作全彈價格不一樣，「昨天我有跟軍備局討論，現在提供給陸軍的部分，軍備局自製彈是16元，採購案標出去的是價格15.53元，兩個不能相比。」