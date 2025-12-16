台灣目前4條國際海纜異常，網路通訊影響有限

Taiwan FactCheck Center

網路流傳訊息宣稱台灣國際海底電纜已被截斷10條，甚至僅剩4條可用。經查，傳言資訊有誤，目前台灣有15條國際、10條國內海纜，其中通報異常者為國際海纜4條、國內海纜1條，且均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。



一、網傳圖片來源為民間開發的「台灣海纜動態地圖」，但傳言錯誤解讀網站內容。



「台灣海纜動態地圖」開發者尤理衡指出，傳言將網站頁面左側顯示的10起「發生中」事件，誤解為台灣國際海纜斷裂數量。實際上，目前台灣異常海纜共5條，其中國際海纜4條、國內海纜1條。



尤理衡說，網站顯示的事件僅代表台灣使用的國際海纜系統發生中斷，斷纜位置未必在台灣端，需搭配各事件下方的說明資訊一併判讀。



二、數發部指出，目前出現異常的海纜為國際4條、國內1條，待修復海纜均有備援線路提供服務，不會直接影響國內網路。



三、網路基礎設施專家黃勝雄曾於9月受訪指出，多數電信業者都設有「備援容量」，即使發生全段斷裂，也會將流量分流至其他正常海纜，因此不致出現「全部癱瘓」的情況。尤理衡也説，受損線路均有備援連線，一般民眾通訊影響有限，不至於造成台灣與國際通訊失聯。



四、專家表示，「台灣海纜動態地圖」網站是彙整開源資料與政府公開資訊，並以地圖方式呈現，資訊本身並無問題；但她提醒，若僅憑地圖畫面或網路訊息解讀，未對照斷纜的實際位置與官方說明，容易產生台灣海纜「大量遭切斷」的錯誤印象。



傳言錯誤解讀民間「台灣海纜動態地圖」網站資訊，將「發生中」事件列表誤認為台灣國際海纜斷裂數量，誤稱台灣海纜受損達10條。因此，為「錯誤」訊息。



背景

近期社群平台流傳訊息稱，台灣國際海底電纜已經被中國偷偷截斷10條了，快要沒有連外網路，並搭配一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。



查核

查核點一：傳言說法是真的嗎？

傳言引用圖片來是民間開發「台灣海纜動態地圖」網站

查核記者追溯傳言所搭配的圖片，發現其來源為民間開發的「台灣海纜動態地圖」。查核記者檢視該網站網頁備份，確實在12月11日有「10起海纜斷線發生中」列表。



傳言錯將「10條海纜斷線發生中」，全當成台灣的國際海纜斷線

「台灣海纜動態地圖」開發者尤理衡受訪表示，傳言誤將網站中的「發生中」斷線事件，全數解讀為台灣國際海纜斷裂數量。根據網站資料，目前實際受影響的海纜共5條，其中國際海纜4條、國內海纜1條，並非傳言所稱「10條國際海纜斷裂」。

傳言錯將「台灣海纜動態地圖」列出10個斷線發生事件，都指稱為台灣國際海纜斷線

尤理衡指出，網站所列事件僅代表台灣有使用的國際海纜系統發生中斷，斷纜位置未必在台灣端，例如C2C、EAC2、EAC等海纜的中斷區段即不在台灣，對台灣通訊影響有限。因此，判讀該網站資訊時，不能僅依事件數量推論台灣國際海纜斷裂情況，仍須搭配各事件下方的說明內容一併理解。

數發部官網資料亦顯示，台灣目前擁有15條國際通訊海纜與10條國內通訊海纜，現階段通報異常的海纜同樣為國際4條、國內1條。

台灣周遭異常國際海纜為4條 畫面翻攝自/數發部網站

查核點二：海纜異常是否會影響對外通訊？

受損海纜皆有備援機制，一般通訊不受影響，僅部分訊號敏感用戶可能出現延遲

尤理衡指出，以目前通報異常的海纜路線來看，均有備援路由可提供連線，對一般民眾的日常通訊影響有限，不至於造成台灣與國際通訊失聯。不過，對於訊號較為敏感的用戶，例如線上遊戲或重度國際交易使用者，可能會因流量改道而出現些許延遲，造成體感上的不順暢。

數發部表示，目前待修復的海纜均有備援線路維持服務，不會直接影響國內訊務。每條海纜由多個光纖芯線組成，只要其中任一芯線發生故障，便會在官網公告為「障礙海纜」，但這並不代表整條海纜完全斷線或無法使用。

黃勝雄今年9月受訪時表示，國際海纜的損害情況可分為「全段斷裂」與「部分光纖芯線受損」兩種。若為後者，仍可透過工程方式將流量「跳接」至正常光纖路徑，維持服務不中斷，過去澎湖與金門的海纜事故即是採用此方式迅速恢復通訊。即使發生全段斷裂，多數電信業者也會啟用「備援容量」，將流量分流至其他正常海纜，因此不會出現社群所稱的「全部癱瘓」情況。

黃勝雄說，若損害發生在台灣連接國際的「骨幹」路段，影響程度相對較大；但若只是其他國家近端的分支線發生問題，對台灣整體對外通訊的影響則相對有限。

補充資料

民眾可從哪些管道查詢台灣海纜資訊

尤理衡建議，民眾若想了解國際海纜的連線狀況，可參考其開發的「台灣海纜動態地圖」。該網站在新版中新增「台灣對外連線狀況」統計數字面板，提供較直觀的方式呈現台灣目前使用的海纜連線情形；民眾也可在地圖上直接點擊紅線，查看實際發生異常的海纜路線。此外，也可參考數位發展部公布的「海纜障礙狀況」頁面，取得官方資訊。

中華電信則於今年9月向查核中心說明，由於國際海纜通常由多國業者共同投資建置，並成立海纜營運聯盟，相關營運資訊多屬機密、不對外公開，因此目前國際間並不存在具公信力、共用且開放的海纜資料庫。中華電信於12月15日補充指出，若其所營運的海纜線路發生異常，皆會公告於官網「訊息專區」。

專注海纜安全與地緣政治風險、東京大學及中國戰略風險研究所研究員唐若凌（Athena Tong）今年9月受訪指出，「台灣海纜動態地圖」網站的資料來源為開源資料，並整合政府公開資料，再以地圖方式進行可視化，本身並沒有錯誤。但她提醒民眾若僅憑地圖影像或網路資訊解讀，而未留意斷纜實際位置與官方說法差異，就容易誤以為「台灣海纜大量遭到切斷」。

黃勝雄12月16日受訪指出，當政府與民間網站提供的海纜資訊出現差異時，建議民眾原則上以政府機關（如數發部）公告資訊為準，因外部網站缺乏正式的究責與更新機制，資訊正確性仍需審慎判讀。