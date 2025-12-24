台灣直飛長灘島沒了！「知名航空公司」突宣布停飛 4000名旅客被丟包

記者柯美儀／台北報導

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）無預警宣布，將自2026年1月4日起暫停台灣航線，等同終止台北直飛長灘島的唯一航班，此次停航對包機旅行社影響最大，包括品冠、東南、雄獅、可樂及全聯等5家業者，預估影響旅客人數上看4000人。

菲律賓皇家航空22日發聲明表示，受地緣政治情勢及市場環境變動影響，自2026年1月4日起暫停所有商業客運營運，曾寄望新冠疫情結束能擺脫嚴重虧損，然而，未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題，會對公司造成如此直接的影響，因此選擇停航，目前正在為乘客辦理退款。

面對突如其來的大規模停航，各大旅行社已啟動應變機制。雄獅旅遊表示，已啟動因應機制，主動聯繫旅客，協助轉團或改搭其他航空公司轉機前往；若旅客選擇取消，將依規定辦理全額退費。東南旅遊則說，第一時間即通知旅客，並協助改往其他適合的旅遊目的地，確保旅客權益與旅遊品質。

品冠旅行社執行長關宏文向《TVBS新聞網》指出，目前正值1至4月旅遊旺季，僅1至2月就約有1800名旅客需調整行程。若旅客無法接受轉機或行程變動，旅行社將全力配合辦理全額退費。

旅遊部落客「布萊N 機票達人」也在臉書發文表示，菲律賓皇家航空營運的台北－長灘島航線，是目前台灣唯一直飛長灘島的航班，「個人覺得非常可惜，官網也已取消1月3日之後的所有航班。」

布萊N提到，菲律賓皇家過去也曾安排過台北直飛薄荷島的定期航班，也是唯一經營過這條航線的航空公司。他直言，長灘島航線多年來不論由哪家航空公司經營，始終難以獲利，「真的可惜了這個世界級的絕美沙灘。」

