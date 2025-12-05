「台灣相褒歌樂譜集」出版 傳遞茶鄉生活情感

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）保存並推廣日漸式微的相褒歌文化，傳藝中心台灣音樂館4日舉行「歌語山間：台灣相褒歌樂譜集」新書發表會，保存並推廣日漸式微的相褒歌文化，也傳遞台灣茶鄉生活情感。

根據傳藝中心發布的新聞資料，相褒歌於2023年經新北市登錄為無形文化資產口述傳統類，源自採茶時以台灣台語即興對唱的山歌，是台灣漢族傳統歌謠形式之一，內容多取材日常生活與情感互動，是早期台灣民間記錄生活、抒發情感的主要方式，也是台灣原生劇種—歌仔戲發展的文化源流。

這次由長期投入相褒歌採集與復振的台大教授蔡佳芬帶領研究團隊，以新北市坪林、石碇、深坑等傳唱區域為核心，並整合音樂學者、台語教育家、錄音工程師與文化研究者的共同心力。蔡佳芬表示，樂譜集以五線譜與簡譜雙軌呈現，既能精確記錄歌者原音，也讓初學者更易入門。

書中也收錄由台語教育家王秀容整理的歌詞台語漢字、台羅拼音、注釋與中譯，搭配現場採錄的高品質音檔，讓讀者能同時「看見」與「聽見」相褒歌，完整理解其語言、旋律與文化脈絡。

蔡佳芬表示，研究過程中將即興歌謠轉化為五線譜是一項艱鉅工作，但也因此讓相褒歌得以被更廣泛地閱讀、流通與理解。蔡佳芬指出，五線譜是國際通用語彙，若以此呈現相褒歌，便能讓世界看見台灣的在地文化，「期待樂譜集能成為台灣音樂的文化名片，促進更多台語教材與未來傳承的可能」。

書中收錄包括王菊英、林月娥、陳世義、吳恒毅、林旺與陳桂蘭等六位耆老的珍貴歌聲，演唱風格各具特色，展現出台語的抑揚頓挫，也傳遞茶鄉生活的情感與氣息。昨天發表會現場在耆老們的演唱下，茶山歲月的情景彷彿重現，氣氛溫暖動人。

傳藝中心表示，「歌語山間：台灣相褒歌樂譜集」的出版，不僅是相褒歌文化保存的重要里程碑，也是連結庶民文化與學術、在地與世界的重要橋梁，期盼相褒歌能在更多場域被看見與聽見，並持續世代流傳。（編輯：方沛清）1141205