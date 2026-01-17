台灣省慈意愛心會寒冬送暖418弱勢戶 議員加碼送1000顆高麗菜

關懷弱勢家庭，台灣省慈意愛心會今天舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，致贈福氣年菜、文具等物資。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕年關將至，台灣省慈意愛心會今天舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，準備價值3千多元的年菜、日常用品、文具和高麗菜送給418戶的弱勢戶，讓民眾感受社會的溫暖，也讓愛心在社區中持續發酵。

台灣省慈意愛心會理事長李添華說，愛心會已成立3、40年，多年來針對弱勢民眾和遭逢變故的家庭進行急難救助，提供清寒學生獎助學金，今天則舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，針對大里、太平家庭福利服務中心、伊甸基金會、家扶中心和大里婦培中心等單位提供的弱勢和急需協助的418戶家庭提供物資關懷。

李添華說，今天現場準備包括福氣年菜、文具用品和沐浴乳等生活用品，台中市議員林碧秀也贊助1千顆的高麗菜，這除了是一場物資發放活動，更希望成為連結社會各界愛心的平台，讓受助家庭感受被看見，未來也將持續整合民意代表、公部門與民間資源，讓善的循環在社會中不斷延續。

市議員林碧秀說，今天特別從雲林西螺產地訂購了1千顆的高麗菜，除幫助農民，也減輕弱勢家庭生活負擔，讓餐桌多一份溫暖與安心。

台灣省慈意愛心會舉辦「因為有你．日子更暖」寒冬送暖活動，致贈福氣年菜、文具等物資。(記者陳建志攝)

台中市議員林碧秀(左1)到場發放1千顆的高麗菜。(記者陳建志攝)

