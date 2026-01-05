台灣省教育會與全日本教職員聯盟第41屆台日交流教育學術研討會在北成國小隆重登場

台日交流學術研討會在宜蘭縣北成國小隆重登場。台灣省教育會代表張以方校長、全日教連委員長渡辺陽平共同出席，促進台日雙方教育交流。（北成國小提供）

▲台日交流學術研討會在宜蘭縣北成國小隆重登場。台灣省教育會代表張以方校長、全日教連委員長渡辺陽平共同出席，促進台日雙方教育交流。（北成國小提供）

由省教育會與日本教師聯盟共同主辦的「台日交流學術研討會」於今（五）日下午在宜蘭縣北成國小盛大舉行。今年研討會以「特殊教育」為主題，聚焦於跨國經驗分享與教育理念交流，期望透過專業對話促進台日雙方在特殊教育領域的合作與發展。台灣省教育會代表張以方校長、全日教連委員長渡辺陽平共同出席，促進台日雙方教育交流。

北成國小作為承辦學校，特別強調「感恩、交流、共學」的精神，期望藉由此次研討會，展現台灣在特殊教育推動上的成果，並與日本教師攜手探索未來教育的新可能。

此次研討會邀集台灣與日本多位教育專家、學者及前線教師，針對特殊教育的課程設計、教學策略、資源整合與學生支持系統進行深入探討。活動內容包括專題演講、分組論壇及案例分享，並安排校園參訪，讓與會者親身體驗北成國小在融合教育上的努力與成果。

省教育會表示，台日教育交流不僅有助於提升專業知能，更能深化兩國師生之間的情誼。此次研討會將成為台日教育合作的重要里程碑，為特殊教育的推展注入新的活力。