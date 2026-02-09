台灣眼科泰斗劉榮宏88歲離世！引進人工水晶體 曾診治蔣經國

振興醫院前院長劉榮宏先生，民國27年出生於台灣嘉義，於前月27日與世長辭，享壽88歲。振興醫院提供



振興醫院今（9）日發布新聞稿表示，前院長劉榮宏先生於上月27日與世長辭，享壽88歲，並指出劉榮宏一生對醫界尤其是眼科領域的發展，貢獻卓越。

振興醫院表示，劉榮宏前院長致力於研發和改進多項視網膜治療技術，1970年代更兩度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得之視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。早年，他推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變的先進治療，惠及無數病患，其中包含前總統蔣經國先生。

振興醫院指出，劉前院長成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉；改進並推廣白內障超音波乳化手術，亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由他引進。於1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）之榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽，並曾獲得李登輝總統表揚。

振興醫院再說，劉前院長於中華民國眼科醫學會第十屆理事長任內，主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」（1994年），帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於2012年成立中華民國視網膜醫學會並擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準。

振興醫院也表示，劉前院長也關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和財團法人國際合作發展基金會進行國際醫療合作，並兩度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。

振興醫院強調，劉前院長終其一生著重精進自身醫術，更勠力於推動國內眼科教學訓練，絕不藏私。承先啟後訓練二十多位頂尖的視網膜專科種子醫師、數百位眼科專科醫師，學生們遍佈國內外南北各地，造就更多更新一代的眼科醫師，桃李滿天下，提升國內眼科醫療水準，造福病患。

